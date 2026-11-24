Công dân N.V.H. (Phú Thọ) phản ánh gia đình đang sử dụng hai thửa đất. Một thửa được UBND xã giao không đúng thẩm quyền năm 1993, đến năm 2021 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 300m2 đất ở.

Thửa còn lại có nguồn gốc ông cha để lại, được gia đình sử dụng từ năm 1986 nhưng chưa có giấy chứng nhận. Nay gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ 400m2 đất ở thì chính quyền địa phương và cơ quan thuế xác định vượt hạn mức 300m2, dù hạn mức đất ở tại khu vực nông thôn của tỉnh Phú Thọ là 400m2.

Từ đó, công dân băn khoăn 300m2 đất ở đã được công nhận tại thửa thứ nhất có bị tính vào hạn mức của thửa thứ hai hay không. Với thửa đất ông cha để lại, gia đình có được xem xét một hạn mức đất ở riêng?

Ảnh minh họa AI.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 4 Điều 138 Luật Đất đai, quy định trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở hoặc nhà ở và công trình phục vụ đời sống, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này đối với từng thửa đất.

Như vậy, pháp luật có quy định riêng đối với trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất đáp ứng các điều kiện nêu trên. Hạn mức đất ở được xem xét theo từng thửa, thay vì mặc nhiên gộp các thửa đất để tính chung một hạn mức.

Bộ cũng dẫn các quy định tại Điều 141, Điều 195 và Điều 196 Luật Đất đai, theo đó UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở trên địa bàn.

Về nghĩa vụ tài chính, khoản 2 Điều 4 Nghị định 103/2024/NĐ-CP, được bổ sung bởi Nghị định 291/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 6/11/2025), quy định diện tích tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là diện tích được ghi trên phiếu chuyển thông tin do cơ quan quản lý đất đai chuyển đến cơ quan thuế.

Việc xác định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn liên quan.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, trong đó có tiền sử dụng đất, theo quy định tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP và Nghị định 50/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 31/1/2026.

Bộ thông tin để công dân nghiên cứu và liên hệ với địa phương nơi có đất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.