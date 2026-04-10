Tình huống pháp lý vụ tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông trên đường

Công an xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Đông Xuân, xã Hồ Vương, Thanh Hóa) - tài xế ô tô con có hành vi bóp cổ, hành hung một người đàn ông trên đường, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, nhiều độc giả báo Dân trí cho rằng hành động của nam tài xế trong vụ việc có tính chất côn đồ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Clip người đàn ông bị tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung trên đường (Video: Fanpage Oto+).

“Những hành vi côn đồ, đề nghị pháp luật trừng phạt thật nặng nhằm răn đe các đối tượng khác. Hiện nay tình trạng côn đồ hành hung dân lành quá nhiều trên các vùng miền, phải chăng luật của ta còn quá nhân văn nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng côn đồ”, bạn đọc Cu Mi bình luận.

Độc giả có tài khoản "55 chief" nêu quan điểm: “Mong xử thật nghiêm cho xã hội văn minh hơn”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thevu Kieu kiến nghị: ""Hổ báo" nên nhốt lại để người dân được an toàn".

Một số bạn đọc sau khi xem clip cũng cho rằng nạn nhân bị đánh trong vụ việc đã rất khôn ngoan khi đứng trước đầu ô tô với ý đồ để camera hành trình trên xe sẽ ghi lại bằng chứng vụ việc.

"Anh ấy đã có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt bằng chứng. Tổng tài sai nhân viên tát có mấy cái mà 2 năm tù, thì chắc tội này cũng cỡ 3-5 năm", bạn đọc Hoàng Nguyễn nhận định.

Bạn đọc Buivan Tuyen cùng chung nhận định: "Ông tài xế khôn đấy, cứ đứng trước camera cho làm gì thì làm, không đùa với pháp luật được đâu".

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa, cho biết hành vi của đối tượng trong clip đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo luật sư Giáp, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường giao thông công cộng. Hành vi của nam tài xế không chỉ gây cản trở giao thông trong một khoảng thời gian nhất định mà còn khiến những người tham gia giao thông tại thời điểm đó hoang mang, bất an trước hành vi có tính chất côn đồ.

Luật sư Giáp nhận định trong trường hợp cơ quan chức năng trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân với kết quả 0% thì không có cơ sở để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, theo luật sư cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Giáp cho rằng nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, tài xế ô tô có thể bị xử lý theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù lên đến 2 năm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị một đối tượng bước xuống từ ô tô, liên tục túm cổ áo, bóp cổ và hành hung trên quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xuất hiện, clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi mang tính côn đồ của tài xế. Tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra Công an xã Nga Sơn đã nhanh chóng vào cuộc và đã xác định danh tính, tạm giữ tài xế liên quan.