Thùng bia 900.000, phí dịch vụ 5,2 triệu: Chủ cơ sở có vi phạm không?

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài viết của một du khách về trải nghiệm tệ tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk). Nội dung bài đăng phản ánh về việc khách hàng phải trả cho cơ sở lưu trú tổng số tiền hơn 14,3 triệu đồng cho 3 bữa ăn tự nấu với khoảng hơn 30 người tham gia.

Trong đó, giá bia là 900.000 đồng/thùng, lò than 200.000 đồng và đặc biệt phí phục vụ là 5,2 triệu đồng.

Sau phản ánh của khách hàng và phản hồi của các cơ quan chức năng, cơ sở này đã trả cho khách 2,5 triệu đồng. Chính quyền phường Sông Cầu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiếp tục làm việc với chủ cơ sở lưu trú nêu trên.

Nội dung bài viết trên mạng phản ánh về trải nghiệm tại cơ sở lưu trú (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lên tiếng trước những thông tin phản ánh, bà B. (50 tuổi, chủ cơ sở lưu trú) cho biết do khách được người địa phương giới thiệu nên bà đã "tạo điều kiện" cho mang đồ ăn, thức uống bên ngoài vào dù quy định của cơ sở là không cho phép. Khi thiếu bia, khách nhờ bà mua bia Heineken (loại 330ml/lon) nhưng do cơ sở không bán loại bia này nên đã mua từ bên ngoài với giá 500.000 đồng/thùng, bán lại cho khách với giá 900.000 đồng/thùng.

Về khoản phụ phí dịch vụ, bà cho biết đã có thỏa thuận về phí dịch vụ nếu mang thực phẩm vào. Trên thực tế, khách mang rất nhiều loại thực phẩm, ăn uống đến gần 23h, việc phục vụ rất vất vả nên chủ cơ sở cho rằng chi phí này là hợp lý. Sau vụ việc, chủ cơ sở khẳng định vẫn bán bia theo giá niêm yết và sẽ không cho khách mang thực phẩm bên ngoài vào để tránh tình huống tương tự.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo khoản 15 Điều 4 Luật Giá 2023, niêm yết là hình thức công khai mức giá mua bán hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm bảo đảm thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8 Luật này quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có quyền tự định giá và điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể và được xem xét áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá do Nhà nước quy định để định giá hàng hóa, dịch vụ.

Đối với trường hợp này, ông Tuấn nhìn nhận cơ sở có quyền tự quyết định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh. Việc định giá phải được niêm yết, công khai nhằm đảm bảo cho việc nhận biết của khách hàng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bởi vậy, nếu cơ sở lưu trú có niêm yết giá, đồng thời thỏa thuận trước về mức phí dịch vụ với du khách nếu đem thực phẩm vào, việc thu tiền của chủ cơ sở là không vi phạm. Đối với mức giá 900.000 đồng/thùng gồm cả phụ thu (có đá kèm phí dịch vụ) cho thùng bia Heineken, ông Tuấn cho rằng đây là giao dịch dân sự trên cơ sở "thuận mua vừa bán" và không có dấu hiệu của việc cưỡng ép hay vi phạm pháp luật.

Có chung quan điểm, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng vấn đề mấu chốt để xác định chủ cơ sở đã vi phạm hay chưa là việc họ có niêm yết và công khai giá để khách hàng đều được tiếp cận hay không. Trong trường hợp đã tuân thủ quy định về niêm yết cũng như có thỏa thuận về mức giá, việc chủ quán thu tiền như trên là không vi phạm pháp luật.

Ngược lại, nếu có cơ sở cho thấy chủ quán đã vi phạm quy định về niêm yết giá như không niêm yết, niêm yết không rõ ràng hoặc không đúng giá cụ thể do cơ sở lưu trú quyết định, cơ sở này có thể bị áp dụng mức phạt là phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Điều 13 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP.

Đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá, mức phạt có thể áp dụng là phạt tiền 5-10 triệu đồng.