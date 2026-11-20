Khoảng 7h ngày 1/10/2018, anh N.T.T. lái xe tải đến khu vực phường Trường Thi, TP Nam Định cũ (nay là phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) để bốc hàng. Thấy anh T. đỗ xe trước cửa nhà, P.M.T., chạy ra hỏi: "Xe thằng nào đây".

Anh T. đáp: "Anh cho em đỗ nhờ mấy phút" rồi đi sang bên kia đường.

Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc nhắc nhở tài xế di chuyển phương tiện, P.M.T. đi vào nhà, lấy một chiếc tuýp sắt dài khoảng 45cm và một chiếc tua vít dài khoảng 23cm rồi quay ra.

Chủ nhà dùng tuýp sắt đập vỡ gương chiếu hậu bên phải và gương cầu lồi ở đầu xe. Thấy vậy, anh T. lên xe, điều khiển tiến về phía trước nhưng vẫn bị chủ nhà cầm tuýp sắt đập vỡ cụm đèn pha bên phải.

Ảnh minh họa AI.

Sau sự việc, anh T. đến cơ quan công an trình báo. Kết quả định giá xác định tổng giá trị tài sản bị hư hỏng là 4,24 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình P.M.T. đã bồi thường đầy đủ số tiền này cho chủ phương tiện.

Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi. Viện kiểm sát truy tố P.M.T. về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự, đề nghị mức án 12-15 tháng tù.

Xem xét vụ án, hội đồng xét xử nhận định thời điểm xảy ra sự việc, anh T. không có lời nói hay hành vi nào gây ức chế cho bị cáo. Việc tài xế đỗ xe dưới lòng đường cũng không ảnh hưởng đến nhà bị cáo hay giao thông. Gia đình bị cáo không kinh doanh và có vỉa hè trước nhà.

Theo tòa, trong hoàn cảnh đó, việc bị cáo chủ động vào nhà lấy tuýp sắt, quay ra đập phá ôtô của người khác là hành vi thể hiện tính chất côn đồ. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm đ khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Một tình tiết khác được tòa lưu ý đó là bị cáo có nhân thân xấu, từng 5 lần bị đưa ra xét xử. Dù các án tích đã được xóa, HĐXX vẫn xem đây là căn cứ đánh giá bị cáo coi thường pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ, tòa ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tài sản bị hư hỏng cũng đã được gia đình bồi thường đầy đủ cho người bị hại.

Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường do em gái bị cáo tự thực hiện, không có tài liệu thể hiện bị cáo đã tác động để người thân khắc phục hậu quả. Vì vậy, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, như đề nghị của Viện kiểm sát.

Đánh giá hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian.

Kết thúc phiên tòa, P.M.T. bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, cao hơn mức 12-15 tháng tù mà Viện kiểm sát đề nghị. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/10/2018.