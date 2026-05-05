Suýt mất 2 tỷ đồng vì chủ nhà "cài giờ" giao dịch trong hợp đồng đặt cọc

Một tình huống pháp lý được luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư TPHCM) chia sẻ với phóng viên Dân trí, cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch nhà đất, đặc biệt với tài sản đang thế chấp ngân hàng.

Theo đó, anh A. (TPHCM) mua một căn nhà với giá trị 15 tỷ đồng, tài sản đang thế chấp ngân hàng vay 10 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận người mua sẽ bỏ tiền tất toán khoản vay để giải chấp, sau đó thanh toán phần còn lại.

Tin tưởng tài sản đã qua thẩm định của ngân hàng nên có pháp lý rõ ràng, anh A. đồng ý giao dịch.

Sau khi đạt được thỏa thuận, chủ nhà tiếp tục đề nghị anh A. đặt cọc 2 tỷ đồng để giải quyết việc cá nhân. Tin tưởng, anh A. đồng ý. Khi lập hợp đồng đặt cọc, hai bên thống nhất sau 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc sẽ cùng có mặt tại văn phòng công chứng để chuẩn bị hồ sơ, sau đó ra ngân hàng thực hiện việc nộp tiền, giải chấp tài sản.

Người dân thực hiện giao dịch tại ngân hàng (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Mạnh Quân).

Đúng ngày hẹn, cả hai có mặt tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên tại đây, bên bán yêu cầu anh A. ký thêm giấy cam kết với nội dung "sẽ nộp tiền vào tài khoản ngân hàng trước 9h sáng để tất toán khoản vay".

Sau khi ký cam kết, tình huống bất thường xảy ra khi chỉ có anh A. ra ngân hàng, còn bên bán không xuất hiện. Khi liên lạc, bên bán liên tục thúc giục anh A. chuyển tiền trước theo cam kết.

Tuy nhiên, do khoản vay đứng tên chủ nhà và người này không có mặt tại ngân hàng, anh A. không dám thực hiện giao dịch vì lo ngại phát sinh rủi ro.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh A. đã chủ động dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình. Người đàn ông ghi lại toàn bộ diễn biến tại ngân hàng, trong đó có đoạn ghi nhận việc mình có mặt đúng thời gian, địa điểm, còn bên bán không xuất hiện theo thỏa thuận.

Tiếp đó, anh ghi lại ý kiến từ phía ngân hàng, xác nhận rằng để tất toán khoản vay bắt buộc phải có mặt người đứng tên vay. Sau đó, người đàn ông tìm đến nhà bên bán để xác minh, tiếp tục ghi hình hiện trạng chủ nhà vắng mặt, chỉ có người thân ở nhà.

"Lúc này, vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Rất may người mua nhà đã quay lại toàn bộ sự việc. Đồng thời chứng minh việc trong tài khoản của người này có đủ 10 tỷ đồng để tất toán khoản vay với ngân hàng", luật sư Hà - người đang tư vấn và hỗ trợ đòi quyền lợi cho người bị hại - chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Không lâu sau, bên bán chủ động khởi kiện ra tòa, đề nghị tuyên anh A. mất 2 tỷ đồng tiền đặt cọc. Lý do chủ nhà đưa ra là theo giấy cam kết đã ký, bên mua phải nộp tiền trước 9h để tất toán khoản vay, nhưng anh A. không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Đồng thời, bên bán cũng viện dẫn một nội dung trong hợp đồng đặt cọc, nếu không tiến hành nộp tiền để tất toán khoản vay thì bên mua sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.

"Nếu không đủ tỉnh táo, kịp thời ghi lại toàn bộ diễn biến để chứng minh mình là bên mua ngay tình, anh A. rất có thể đã rơi vào bẫy và mất 2 tỷ đồng tiền đặt cọc", luật sư Hà nhận định.

Từ vụ việc trên, luật sư khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán nhà cần chủ động quay phim, chụp ảnh, ghi âm toàn bộ quá trình để lưu lại làm chứng cứ, phòng trường hợp bên bán lật lọng, có dấu hiệu lừa đảo.

Theo luật sư, các dữ liệu như hình ảnh, âm thanh là căn cứ pháp lý quan trọng, để tòa án xem xét, đánh giá ý chí thực tế của các bên khi xảy ra tranh chấp.

Đồng thời, khi ký hợp đồng đặt cọc mua nhà, người dân cần đọc kỹ từng câu, từng chữ và từng điều khoản, bởi đây là văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên, nên việc chủ quan có thể dẫn đến rủi ro mất tiền cọc, phát sinh tranh chấp kéo dài hoặc thậm chí bị lừa đảo.