Đây là câu chuyện pháp lý phổ biến vừa được luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, cảnh báo những rủi ro mà người vay có thể phải đối mặt khi ký hợp đồng chuyển nhượng, ủy quyền nhà đất để làm tin thay vì ký hợp đồng thế chấp hoặc vay mượn thông thường.

Trong lúc cần tiền, anh A. (TPHCM) tìm đến một người cho vay bên ngoài để vay 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều kiện bên cho vay đưa ra là phải ký hợp đồng giả cách (hợp đồng được lập ra một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác - PV), chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho họ.

Ảnh minh họa AI.

Đáng chú ý, hợp đồng không thể hiện đây là giao dịch vay tiền, mà ghi giá trị chuyển nhượng lên tới 4,9 tỷ đồng.

Thấy số tiền trên giấy tờ cao hơn nhiều so với khoản vay thực tế, anh A. thắc mắc. Chủ nợ trấn an và cam kết bên vay cứ ký hợp đồng, đến hạn trả tiền sẽ ký hủy bỏ hợp đồng, miễn sao mỗi tháng trả lãi đúng hạn với mức 4%.

Tin lời chủ nợ, anh A. đồng ý ký vào hợp đồng và nhận 1 tỷ đồng tiền mặt.

6 tháng đầu, người đàn ông vẫn đều đặn chuyển tiền trả lãi. Nhưng sang tháng thứ 7, anh không còn liên lạc được với bên cho vay. Lo lắng, anh đi kiểm tra lại tình trạng pháp lý của nhà đất thì phát hiện tài sản đã được sang tên cho một người khác.

Lúc này, người đàn ông tìm đến luật sư để hỏi liệu những chứng từ chuyển khoản tiền lãi hàng tháng có đủ chứng minh giữa hai bên thực chất tồn tại quan hệ vay tiền, từ đó đòi lại được tài sản hay không.

Luật sư Hà nhận định khả năng chứng minh được giao dịch vay tiền là có, nhưng người đàn ông sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro.

Theo luật sư, bất lợi đầu tiên là anh A. nhận 1 tỷ đồng bằng tiền mặt, thay vì chuyển khoản. Nếu giao dịch được thực hiện qua ngân hàng, nội dung chuyển tiền có thể giúp xác định rõ số tiền bên vay thực nhận - chứng cứ khi phát sinh tranh chấp.

Trong khi đó, những lần chuyển khoản trả lãi hàng tháng có thể là căn cứ để chứng minh giữa hai bên có quan hệ vay mượn. Tuy nhiên, chứng cứ này chưa chắc đủ để xác định khoản vay ban đầu là 1 tỷ đồng hay 4,9 tỷ đồng.

Đáng lo ngại, hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đã ghi rõ giá trị là 4,9 tỷ đồng. Theo luật sư, nếu anh A. chứng minh được đây thực chất là giao dịch vay tiền, hợp đồng chuyển nhượng có thể bị xem xét tuyên vô hiệu do được lập nhằm che giấu giao dịch khác.

Tuy nhiên, tranh chấp chưa chắc đã kết thúc theo hướng có lợi cho người vay.

Luật sư đặt ra tình huống bên cho vay khẳng định đã giao đủ 4,9 tỷ đồng tiền mặt cho anh A. khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng. Khi đó, người đàn ông sẽ phải đối mặt với việc chứng minh mình thực tế chỉ nhận 1 tỷ đồng.

Nếu hợp đồng bị tuyên vô hiệu, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trong trường hợp này, anh A. phải hoàn trả cho bên cho vay 4,9 tỷ đồng theo nội dung hợp đồng, trong khi khoản tiền thực tế nhận được chỉ là 1 tỷ đồng.

Nói cách khác, người đàn ông không chỉ đối diện nguy cơ mất nhà đất đã bị sang tên, mà còn có thể phải trả số tiền lớn hơn nhiều lần khoản vay thực tế.

Từ trường hợp này, luật sư Hà khuyến cáo những người đang gặp khó khăn tài chính, phải tìm đến nguồn vay bên ngoài cần đặc biệt thận trọng với các điều kiện mà chủ nợ đưa ra.

Theo luật sư, người vay bao nhiêu cần có giấy tờ thể hiện đúng số tiền thực nhận. Việc giao nhận tiền, trả lãi nên thực hiện qua chuyển khoản để lưu lại chứng từ. Đặc biệt, không nên vì cần tiền gấp mà chấp nhận ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất với giá trị cao hơn nhiều lần khoản vay.

"Khi đi vay mượn, mọi người nhớ phải có giấy tờ rõ ràng. Nhận tiền và trả lãi nên chuyển khoản. Với trường hợp này, việc chuyển khoản trả lãi có thể chứng minh được khoản lãi đã thanh toán, nhưng cái khó là chứng minh số tiền vay thực tế là 1 tỷ đồng hay 4,9 tỷ đồng", luật sư Hà phân tích.

Theo luật sư, thay vì ký hợp đồng giả cách, các bên lập và công chứng hợp đồng vay tiền có kèm biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ (như thế chấp tài sản, cầm cố hoặc bảo lãnh) tại tổ chức hành nghề công chứng, hạn chế rủi ro.