Những tình huống pháp lý vụ chiếm giữ 128 triệu đồng ở trụ ATM

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết hiện vẫn chưa tìm được người nghi chiếm giữ 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn. Các camera an ninh tại khu vực ATM vừa nêu đã được trích xuất để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Đoàn luật sư TPHCM) đã có những phân tích về hành vi chiếm giữ tiền của người khác.

Thời điểm người đàn ông chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM (Video: Công an phường Bắc Cam Ranh).

Theo luật sư Thảo, hành vi lấy tiền do người khác bỏ quên tại trụ ATM có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, nếu tài sản trị giá từ 10 triệu đồng trở lên và người nhặt được cố tình không trả lại sau khi có yêu cầu.

Trường hợp số tiền chiếm giữ dưới 10 triệu đồng và không thuộc các trường hợp đặc biệt (như di vật, cổ vật), người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính với mức tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm giữ.

Người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên và có hành vi cố tình không trả lại cho chủ sở hữu hoặc không giao nộp cho cơ quan chức năng.

Về khung hình phạt, tội Chiếm giữ trái phép tài sản được quy định như sau: Khung 1 (từ 10 triệu đến dưới 200 triệu đồng): phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung 2 (từ 200 triệu đồng trở lên): phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, người phạm tội bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm giữ.

Như Dân trí đã thông tin tối 1/4, tại trụ ATM ở số 151 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh), một người dân mang 128 triệu đồng đến nạp vào tài khoản. Mặc dù giao dịch chưa hoàn tất, toàn bộ số tiền được máy trả lại vào khay, nhưng người nộp tiền đã rời khỏi trụ ATM mà không hay biết.

Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy đến giao dịch, phát hiện trong khay máy ATM có một cọc tiền lớn. Sau khi quan sát xung quanh không thấy ai, người này đã lấy toàn bộ số tiền và rời đi. Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông chiếm giữ 128 triệu đồng mặc áo kẻ caro xanh trắng, đội mũ bảo hiểm màu xanh, viền đen, điều khiển xe máy.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên sớm liên hệ cơ quan công an để làm việc, phối hợp giải quyết vụ việc. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp để phục vụ công tác xác minh. Người dân có thể liên hệ Công an phường Bắc Cam Ranh qua số điện thoại trực ban 02583.857.867.

Theo Công an phường Bắc Cam Ranh, mọi hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.