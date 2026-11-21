Liên quan đến vụ những hàng cây xanh ở TPHCM bị siết đến biến dạng báo Dân trí đã phản ánh, ngày 21/11, hai hàng cây trên đường Lê Văn Mầm (phường Tân Đông Hiệp) đã được nới các thanh nẹp. Trong khi đó, hai hàng cây trên đường D9 vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Một cây xanh được nới thanh nẹp sau thời gian dài bị siết chặt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi được nới thanh nẹp, hàng chục cây xanh lộ rõ những vết lõm sâu, thân cây biến dạng do bị siết chặt trong thời gian dài. Thậm chí, một số cây có dấu hiệu khô héo, suy kiệt, ảnh hưởng khả năng sinh trưởng.

Chứng kiến tình trạng này, nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối khi những cây xanh vốn có nhiệm vụ tạo bóng mát, cảnh quan cho tuyến đường nay bị tổn thương nghiêm trọng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá khả năng phục hồi của từng cây, đồng thời có biện pháp chăm sóc, xử lý phù hợp để hạn chế thiệt hại và tránh tình trạng tương tự tái diễn.

Như Dân trí đã thông tin, trong quá trình chỉnh trang, nâng cấp hai tuyến đường Lê Văn Mầm và đường D9 (khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp) vào năm 2025, chủ đầu tư đã trồng nhiều cây xanh dọc vỉa hè nhằm tạo cảnh quan.

Một cây xanh có dấu hiệu phát triển không đều khi phần dưới nhỏ hơn phần trên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Để cây đứng vững, không bị ngã đổ, đơn vị thi công sử dụng các thanh sắt, thanh nẹp để cố định thân cây. Tuy nhiên, khi cây lớn dần, các thanh nẹp không được nới lỏng hoặc tháo bỏ, khiến cây bị siết chặt, phát triển không bình thường.

Dọc hai bên vỉa hè, hàng chục cây xanh có đường kính 10-15cm, cao 3-4m bị biến dạng, nhiều cây khác cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

UBND phường Tân Đông Hiệp cho biết, hai tuyến đường trên được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An (nay là Ban Quản lý dự án phường Dĩ An) đầu tư nâng cấp, cải tạo. Hiện công trình vẫn trong thời gian bảo hành nên việc chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án phường Dĩ An.