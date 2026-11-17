Bà Quyền và ông Trượng (trú tại Cà Mau) chung sống với nhau nhưng không có con chung. Trong mối quan hệ này, ông bà có nhận con nuôi là chị Sinh, ngoài ra có một người con riêng của bà Quyền là anh Hà.

Trong thời gian chung sống, hai người cùng tạo lập thửa đất và tài sản gắn liền với đất có tổng diện tích gần 250m² tại tỉnh Cà Mau. Trong đó, gần 140m² đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần diện tích còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn được sử dụng ổn định, liên tục.

Năm 2018, bà Quyền qua đời, không để lại di chúc. Một năm sau, ông Trượng lập giấy tặng cho chị Sinh quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 140m² đã được cấp sổ đỏ. Sau khi nhận tặng cho, chị Sinh đã sử dụng quyền sử dụng đất này làm tài sản thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho các khoản vay có tổng giá trị 900 triệu đồng.

Năm 2021, ông Trượng chết không để lại di chúc. Một năm sau, anh Hà khởi kiện chị Sinh tới Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu chia di sản thừa kế đối với phần đất của bà Quyền, ông Trượng theo quy định pháp luật và đề nghị được nhận kỷ phần thừa kế bằng tiền tương ứng với giá trị phần di sản được chia.

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Về phía bị đơn, chị Sinh trình bày được ông Trượng và bà Quyền nhận nuôi từ khi mới 3 tháng tuổi, đồng thời là người trực tiếp chung sống, chăm sóc ông bà cho đến khi cả hai qua đời. Chị Sinh không đồng ý yêu cầu chia thừa kế của anh Hà vì cho rằng ông Trượng và bà Quyền đã để lại toàn bộ phần đất tranh chấp cho mình.

Cụ thể, đối với phần diện tích gần 140m² đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trượng đã thực hiện thủ tục tặng cho và chị Sinh hoàn tất việc sang tên trong năm 2019. Đối với phần đất còn lại, chị cũng khẳng định đã được ông bà tặng cho. Hiện chị Sinh đang trực tiếp quản lý, sử dụng toàn bộ thửa đất và cho rằng mình có toàn quyền định đoạt đối với tài sản này.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm, về quan hệ thừa kế, Tòa án xác định anh Hà tuy là con riêng của bà Quyền nhưng đã được ông Trượng đồng thuận nuôi dưỡng cho đến khi qua đời. Trong khi đó, chị Sinh được ông Trượng và bà Quyền nhận nuôi từ nhỏ, đồng thời là người trực tiếp chăm sóc ông bà đến cuối đời. Vì vậy, Tòa án xác định cả anh Hà và chị Sinh đều có quyền hưởng di sản thừa kế của ông Trượng, bà Quyền và được hưởng kỷ phần thừa kế tương đương nhau.

Quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án xác định việc bà Quyền qua đời năm 2018 mà không để lại di chúc đã làm phát sinh quyền thừa kế của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, gồm ông Trượng, anh Hà và chị Sinh. Do đó, ông Trượng không có toàn quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất là tài sản chung. Việc ông tự mình thực hiện thủ tục tặng cho chị Sinh toàn bộ phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận là không phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do không có đương sự nào yêu cầu tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu, đồng thời anh Hà chỉ yêu cầu nhận giá trị kỷ phần thừa kế bằng tiền, nên Tòa án không xem xét giải quyết vấn đề hiệu lực của hợp đồng tặng cho trong vụ án này.

Đối với tài sản tranh chấp, Tòa án xác định, ngoại trừ một phần nhỏ diện tích đất nằm trong phạm vi bảo lưu lộ và bảo lưu sông, toàn bộ diện tích đất còn lại trong thửa đất gần 250m² là tài sản hợp pháp do bà Quyền và ông Trượng tạo lập, được xác định là di sản thừa kế. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế của anh Hà có căn cứ để chấp nhận.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ, tài liệu và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện chia di sản thừa kế của anh Hà, đồng thời giao toàn bộ thửa đất là di sản của bà Quyền và ông Trượng cho chị Sinh quản lý, sử dụng và định đoạt.

Đổi lại, chị Sinh có nghĩa vụ thanh toán cho anh Hà số tiền tương ứng với kỷ phần thừa kế được hưởng, trị giá hơn 820 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Sinh có quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kê khai, đăng ký và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích được giao theo vị trí, diện tích và số đo các cạnh đã được xác định trong bản án, phù hợp với quy định pháp luật.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.