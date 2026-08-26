Người mua trâu gác bếp dởm của Hải "Sapa TV" cần làm gì?

Vũ Hoàng Hải (40 tuổi, tức Hải "Sapa TV") đang bị Công an tỉnh Lào Cai tạm giam để điều tra tội Lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ Hải cùng 2 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hải đã lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất. Vợ chồng Hải sau đó quảng cáo sản phẩm là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải "Sapa TV" để bán ra thị trường.

Vụ việc gây bức xúc lớn trong xã hội, đặc biệt khi sản phẩm bị làm giả là thực phẩm được quảng bá rộng rãi, đã được nhiều người sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại về sức khỏe cho người tiêu dùng.

Vũ Hoàng Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Bộ Công an).

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận sự quyết liệt của cơ quan chức năng thời gian qua trong việc xử lý các đối tượng "giang hồ mạng", chặn đứng hành vi "dìu" nhau nổi tiếng bằng những thủ đoạn phản cảm rồi sử dụng sức ảnh hưởng để thực hiện những hành vi gian thương là hết sức cần thiết.

Không chỉ giúp ngăn chặn tác động tiêu cực tới môi trường không gian mạng và an ninh trật tự xã hội, sự can thiệp mạnh tay của cơ quan điều tra còn giúp ngăn chặn việc tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng đến tay người tiêu dùng, giúp bảo vệ tài sản và cả sức khỏe cho người dân.

Đối với vụ việc của Hải "Sapa TV", hành vi Lừa dối khách hàng của bị can khiến nhiều người bức xúc bởi sản phẩm được quảng cáo và bán rộng rãi tới tay người tiêu dùng là thực phẩm. Khác với nước hoa của Huấn "Hoa Hồng" hay kem bôi tăng cường sinh lý giả Loramen của Phú Lê, sản phẩm trâu gác bếp dởm của Hải "Sapa TV" là thực phẩm, được đưa trực tiếp vào cơ thể của người tiêu dùng và gây ra những nguy cơ tiềm tàng về sức khỏe.

Đối với những cá nhân đã từng mua sản phẩm của Hải, luật sư khuyến cáo những người này cần tới trình báo tại cơ quan điều tra và cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh việc đã từng giao dịch, mua bán sản phẩm dựa trên sự tin tưởng vào những thông tin quảng cáo gian dối của bị can cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đã xảy ra.

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ khách hàng cung cấp, cơ quan điều tra sẽ đánh giá để đưa những người này tham gia tố tụng với tư cách bị hại của Hải "Sapa TV" trong Vụ án Lừa dối khách hàng. Khi đó, Hải và những đối tượng liên quan có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản cho những người đã mua sản phẩm.

Thậm chí, nếu có căn cứ chứng minh thiệt hại về sức khỏe do sử dụng sản phẩm trâu gác bếp dởm nêu trên, các bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định pháp luật.

Cần lưu ý rằng tổng giá trị tài sản thiệt hại mà các bị hại trình báo có thể thấp hơn tổng số tiền thu lợi bất chính của Hải từ hành vi Lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, Hải vẫn có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả Vụ án.

Đối với số tiền nộp thừa, nếu không có bị hại trình báo để nhận lại tài sản, số tiền này sẽ được xác định là tài sản do phạm tội mà có và bị áp dụng biện pháp tịch thu sung ngân sách Nhà nước.