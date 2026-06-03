Người đàn ông mất 2,6 tỷ đồng vì tiếc tiền nộp một lá đơn khi mua nhà

Câu chuyện thực tế được luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ để người dân có thêm kinh nghiệm, tự tin hơn khi mua nhà đất.

Theo nội dung vụ việc, ông A. (TPHCM) mua căn nhà của ông B. trị giá 2,6 tỷ đồng. Trước khi giao dịch, bên mua cẩn thận kiểm tra thông tin quy hoạch, tình trạng tranh chấp tại cơ quan đăng ký đất đai và không phát hiện vấn đề pháp lý nào.

Sau khi kiểm tra, ông A. không đặt cọc mà tiến hành công chứng hợp đồng mua bán, thanh toán toàn bộ 2,6 tỷ đồng, nhận nhà và chuyển đến sinh sống.

Tuy nhiên, khi hai bên thực hiện thủ tục sang tên, văn phòng đăng ký đất đai thông báo giao dịch phải tạm ngừng do căn nhà đang có tranh chấp.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tìm hiểu sau đó, ông A. mới biết căn nhà thực chất không thuộc quyền sở hữu của ông B. mà chỉ là tài sản được ông C. cầm cố cho ông B. trong một giao dịch vay tiền. Do ông C. mất khả năng trả nợ nên ông B. chiếm giữ căn nhà và bán lại cho ông A.

Đúng thời điểm giao dịch diễn ra, ông C. phát hiện sự việc và gửi đơn yêu cầu tạm dừng các thủ tục liên quan đến căn nhà.

Vụ việc được đưa ra tòa án giải quyết.

Theo luật sư Hà, là bên liên quan trực tiếp nên trong quá trình tham gia tố tụng, ông A. có quyền nộp đơn yêu cầu độc lập để đề nghị tòa án công nhận mình là người mua ngay tình, giao dịch hợp pháp.

Tuy nhiên, ông A. cho rằng mình đã trả đủ tiền, nhận nhà, có hợp đồng công chứng nên đương nhiên được pháp luật bảo vệ. Vì không muốn tốn thêm chi phí án phí, người đàn ông không nộp đơn yêu cầu độc lập.

Tại phiên toà sơ thẩm, ông C. chứng minh được giao dịch giữa mình và ông B. chỉ là giao dịch giả cách nhằm che đậy việc vay mượn tiền. Sau khi xem xét các chứng cứ, tòa án tuyên hủy giao dịch giữa ông B. và ông C.

Đối với giao dịch giữa ông A. và ông B., do thủ tục sang tên chưa hoàn tất và ông A. không có đơn yêu cầu độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình, tòa án không công nhận giao dịch mua bán nhà.

Theo luật sư Hà, nếu ngay từ thời điểm ông C. khởi kiện, ông A. nộp đơn yêu cầu độc lập và cung cấp chứng cứ, chứng cứ chứng minh mình là bên thứ ba ngay tình thì hoàn toàn có cơ sở để được tòa án xem xét bảo vệ quyền lợi.

Bởi lẽ, trước khi giao dịch, ông A. đã kiểm tra hiện trạng pháp lý của căn nhà, thanh toán đầy đủ tiền và nhận bàn giao tài sản, làm hết trách nhiệm của bên mua.

Tuy nhiên, ông A. lại bỏ qua việc này. Vì không có đơn yêu cầu độc lập ngay từ giai đoạn sơ thẩm nên khi vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, tòa án không có căn cứ để xem xét ông A. là bên thứ ba ngay tình.

"Kết quả, tòa án chỉ giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu, buộc ông B. phải hoàn trả lại 2,6 tỷ đồng cho ông A. Nghe đến đây nhiều người nghĩ ông A. được trả lại tiền nên không mất gì.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, sau khi giao dịch bị hủy, ông B. gần như không còn tài sản nào khác để bảo đảm thi hành án. Điều đó đồng nghĩa khả năng ông A. lấy lại được số tiền rất thấp", luật sư chia sẻ.

Qua vụ việc, luật sư Hà khuyến cáo người dân khi mua nhà đất, ngoài việc kiểm tra quy hoạch, tranh chấp, người mua nên quay video, chụp ảnh hiện trạng và ưu tiên thực hiện thanh toán qua chuyển khoản để có bằng chứng chứng minh khi xảy ra tranh chấp.

"Đặc biệt khi vướng vào những vụ tranh chấp như trường hợp của ông A., nếu bị kiện phải làm đơn phản tố, là bên liên quan phải có đơn yêu cầu độc lập để đề nghị công nhận mình là bên thứ 3 ngay tình. Khi đó, quyền lợi của mọi người mới được đảm bảo.

Nếu căn nhà đã hoàn tất thủ tục sang tên, bên mua nên cân nhắc thực hiện các giao dịch tín dụng hợp pháp với ngân hàng. Việc tài sản được ngân hàng thẩm định và chấp nhận thế chấp đồng nghĩa quyền sở hữu của người mua đã được xác lập hợp pháp", luật sư lưu ý.