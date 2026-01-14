Người dân Hà Nội vui mừng khi Công viên Indira Gandhi được hạ rào, mở lối

Sau khi cải tạo, kè bờ, khu vực hồ Thành Công được đặt tên là Công viên Indira Gandhi vào năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô, nhằm tôn vinh nữ Thủ tướng Ấn Độ và thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, Công viên Indira Gandhi được xếp vào nhóm cải tạo mức độ 2, tập trung sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục xuống cấp, không làm thay đổi cấu trúc cốt lõi, giữ nguyên cốt nền và tối đa hóa diện tích cây xanh hiện có.

Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng phường Giảng Võ đã tiến hành hạ rào quanh công viên. Sáng 14/1, những mét hàng rào cuối cùng của công viên tiếp giáp với phố Giảng Võ được tháo dỡ.

Dự kiến đến ngày 15/1, toàn bộ hàng rào sắt bao quanh Công viên Indira Gandhi sẽ được tháo dỡ.

Việc tháo dỡ hàng rào quanh công viên tạo không gian mở, kết nối trực tiếp với các tuyến phố, góp phần cải thiện cảnh quan, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết. Trong ảnh, khu vực tiếp giáp giữa công viên và phố Nguyên Hồng sạch sẽ, thoáng đãng sau khi hàng rào được hạ.

Trước đó, sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của Công viên Indira Gandhi đã xuống cấp, đặc biệt là hàng rào sắt bao quanh công viên bị hư hỏng rõ rệt. Người dân phải chui qua khe cửa cổng công viên trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Trước và sau cánh cổng Công viên Indira Gandhi trên phố Thành Công, một số tiểu thương kinh doanh tại chợ dân sinh đã tận dụng khu vực này để thau, chậu, bao tải, xe máy… khiến khu vực này trở nên nhếch nhác.

Sau khi hạ rào, phường Giảng Võ sẽ triển khai chỉnh trang tổng thể các hạng mục xuống cấp xung quanh công viên. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành sơn sửa lại bức tường bao quanh công viên.

Sau khi hạ rào, công viên Indira Gandhi trở thành "công viên mở" tạo điều kiện cho người dân đến vui chơi. Trong đó, không gian công cộng này chủ yếu phục vụ rất đông dân cư thuộc các khu tập thể cũ Thành Công và vùng lân cận.

Bà Hoàng Thị Thu (phường Giảng Võ) chia sẻ việc tồn tại hàng rào quanh công viên Indira Gandhi gây nhiều bất tiện, tạo cảm giác không thoải mái. Bà ví von việc vào công viên trước đây như "bị nhốt trong sở thú" bởi có hàng rào ngăn cách với không gian bên ngoài.

Người phụ nữ khen ngợi ý tưởng tháo dỡ hàng rào giúp mọi người đi lại thuận tiện, thoải mái hơn, song theo bà nên giữ lại cổng công viên vì cái tên này gắn với nhiều kỷ niệm của người dân sinh sống trên địa bàn.

Người dân mong muốn nhiều công viên khác trên địa bàn thành phố cũng được chỉnh trang theo hướng mở như vậy.