Nghệ An xử lý điểm tập kết rác sai quy định sau phản ánh của Dân trí

Ngày 8/5, UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã có văn bản gửi báo Dân trí thông tin kết quả xử lý phản ánh liên quan đến tình trạng rác thải tập kết sai quy định tại khu chung cư Trung Đức, đường Lê Lợi.

Theo UBND phường Thành Vinh, trước đó địa phương nhận được bài phản ánh của báo Dân trí về tình trạng rác thải tập kết sai quy định tại chung cư Trung Đức, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước đó, quá bức xúc, các cư dân thuộc dự án Trung tâm thương mại và chung cư Trung Đức đã làm băng rôn căng ở điểm tập kết rác (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngay sau phản ánh, UBND phường đã làm việc với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, cùng Ban quản trị chung cư Trung Đức để yêu cầu xử lý.

Toàn bộ điểm tập kết rác sai quy định tại khu vực góc vỉa hè đường Lý Thường Kiệt kéo dài giao với đường Tân Yên đã được di dời, xe gom rác cũng được chuyển sang vị trí phù hợp theo quy hoạch. Việc xử lý hoàn thành từ ngày 7/4.

Ngoài ra, UBND phường Thành Vinh đã chỉ đạo Ban quản trị chung cư Trung Đức lắp đặt một camera giám sát tại khu vực cấm đổ rác, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cư dân và các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về tập kết rác thải sinh hoạt. Nội dung này được hoàn tất từ ngày 10/4.

Địa phương cũng tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan gồm: Ban quản trị chung cư Trung Đức, siêu thị Winmart, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An để làm rõ trách nhiệm, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, thống nhất điều chỉnh phương án thu gom rác, cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự giao thông.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, phường Thành Vinh đã xử lý và đã yêu cầu cắm biển báo cấm đổ rác (Ảnh: Nguyễn Phê).

UBND phường Thành Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; giao các bộ phận chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm nếu phát sinh. Kết quả thực hiện xong từ ngày 24/4.

Theo kết quả kiểm tra của địa phương, từ ngày 7/4 đến nay, không còn xảy ra tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt sai quy định tại khu vực góc vỉa hè đường Lý Thường Kiệt và đường Tân Yên, tiếp giáp khu sinh hoạt chung của chung cư Trung Đức.

UBND phường Thành Vinh cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp quản lý, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về tập kết rác thải nhằm ngăn tình trạng tái diễn.