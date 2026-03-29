Nâng cấp quốc lộ nghìn tỷ đồng gây nứt nhà dân, 3 năm chưa đền bù xong

Sáng 29/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) cho biết 111 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A vẫn chưa được nhận tiền bồi thường.

Theo địa phương, sau đợt chi trả ban đầu 3 tỷ đồng, nhiều hộ dân phản đối vì mức hỗ trợ thấp. Chủ đầu tư sau đó đồng ý bổ sung gần 2,3 tỷ đồng, nhưng khoản này đến nay vẫn chưa được giải ngân.

Nhà dân ở xã Sơn Kim 1 bị nứt nẻ do quá trình thi công nâng cấp quốc lộ 8A (Ảnh: Dương Nguyên).

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đề nghị giải quyết.

Mới đây nhất, hôm 25/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm việc bồi thường.

UBND tỉnh giao UBND xã Sơn Kim 1 chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cùng các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, đối chiếu, xác nhận số liệu các hộ dân bị ảnh hưởng, hoàn thành trước ngày 5/4, làm cơ sở chi trả bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch.

Dự án làm hơn 160 nhà dân bị ảnh hưởng (Ảnh: Dương Nguyên).

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu trước ngày 28/3; phối hợp với địa phương thống nhất số liệu, chủ động bố trí kinh phí và tổ chức chi trả dứt điểm cho người dân trước ngày 15/4. Tỉnh cũng nhấn mạnh đơn vị này phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, sai sót dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, không để phát sinh tình trạng tụ tập đông người hoặc khiếu kiện vượt cấp.

Hồi tháng 5/2024, báo Dân trí cũng từng có bài Thi công nâng cấp quốc lộ 8A gây hư hỏng hơn 150 nhà dân, phản ánh về vấn đề này.

Quốc lộ 8A dẫn đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được cải tạo, nâng cấp (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A (đoạn từ trung tâm xã Hương Sơn đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1) được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2010, tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, triển khai từ 2012 đến 2024.

Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung.

Trong quá trình thi công vào năm 2023, việc sử dụng lu rung cường độ lớn đã gây rung chấn mạnh, làm nứt, hư hỏng hàng loạt nhà dân. Ngành chức năng xác định có hơn 160 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay 111 hộ chưa nhận được đền bù dù sự việc đã xảy ra cách đây 3 năm.