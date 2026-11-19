Tình tiết này có trong bản án sơ thẩm ngày 23/9/2025 của TAND khu vực 2 Hà Nội về vụ việc tranh chấp đòi nhà.

Vợ chồng ông A và bà A1 mua căn nhà trên phố chợ ở Hà Nội với giá 7,83 tỷ đồng. Giao dịch hoàn tất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đã được cấp cho người mua. Tuy nhiên, gia đình chủ cũ và những người đang sinh sống tại căn nhà không bàn giao như cam kết.

Không những vậy, khi bị khởi kiện đòi nhà, chủ cũ còn yêu cầu bên mua thanh toán thêm 3,98 tỷ đồng. Tranh chấp sau đó được đưa ra tòa án giải quyết.

Cho gia đình chủ cũ ở nhờ, người mua đi kiện để đòi lại nhà

Theo hồ sơ vụ án, căn nhà trên ban đầu thuộc sở hữu của vợ chồng ông T. và bà H.

Năm 2018, do cần tiền mở quán internet tại nhà, ông T vay bà H3. số tiền 1,1 tỷ đồng. Không có khả năng trả nợ, ngày 11/9/2019, vợ chồng ông T. ký hợp đồng ủy quyền cho bà H3. được toàn quyền quản lý, sử dụng nhà đất.

Sau đó, ngày 21/10/2019, bà H3. chuyển nhượng căn nhà cho em ruột là bà T1. Giao dịch được thực hiện tại văn phòng công chứng.

Theo trình bày của ông T., việc chuyển nhượng này không được thông báo cho gia đình ông. Chỉ đến khi ông A. đến hỏi mua nhà, ông mới biết nhà đất đã đứng tên bà T1. và đang được thế chấp tại ngân hàng.

Ảnh minh họa AI.

Ngày 24/1/2022, ông A. và vợ ký hợp đồng đặt cọc mua căn nhà với bà T1., giá chuyển nhượng 7,83 tỷ đồng. Thời điểm đó, ông T., bà H. và con trai là anh L. vẫn trực tiếp quản lý, sử dụng nhà.

Tại hợp đồng đặt cọc, các bên thống nhất số tiền đặt cọc 7,55 tỷ đồng được thanh toán theo nhiều khoản. Trong đó, người mua chuyển 3,3 tỷ đồng cho bà T1., 550 triệu đồng cho anh L. và 3,7 tỷ đồng vào tài khoản của bà T1. để giải chấp nhà đất tại ngân hàng.

Số tiền 280 triệu đồng còn lại sẽ được thanh toán sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

Đáng chú ý, gia đình ông T. Cam kết bàn giao nhà cho người mua theo hiện trạng thực tế, chậm nhất ngày 2/3/2022.

Hai ngày sau khi đặt cọc, các bên ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đến ngày 17/2/2022, căn nhà vợ chồng ông A. mua được cấp sổ đỏ đứng tên hai người.

Tuy nhiên, việc sang tên tài sản không đồng nghĩa người mua nhận được nhà.

Theo trình bày của ông A., ông được biết bà T1. mua lại nhà của vợ chồng ông T. nhưng do họ chưa tìm được nơi ở mới nên bà T1. cho ở nhờ thêm một thời gian.

Dù đã cam kết bàn giao nhà vào đầu tháng 3/2022, gia đình ông T. tiếp tục sinh sống tại đây.

Ngày 30/7/2024, vợ chồng ông A. gửi thông báo chấm dứt việc cho ở nhờ, yêu cầu gia đình ông T. bàn giao nhà chậm nhất ngày 30/9 cùng năm. Tuy nhiên, gia đình chủ cũ không chịu rời đi nên người mua khởi kiện ra tòa.

Ngược lại, ông T. cho rằng gia đình mình mới là người có quyền nhận phần lớn số tiền bán nhà.

Theo ông T., khi gia đình ông và bà T1., bà H3. thỏa thuận việc bán nhà, ông đã thống nhất miệng với ông A. rằng người mua chỉ chuyển cho bà T1. 3,3 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc, lãi. Số tiền 3,7 tỷ đồng còn lại cùng 280 triệu đồng phải được chuyển cho gia đình ông.

Tuy nhiên, ông A. chỉ chuyển cho anh L. (con trai ông T.) 550 triệu đồng, còn 3,3 tỷ đồng và 3,7 tỷ đồng được chuyển cho bà T1.

Ông T. cho biết sau đó đã tìm gặp bà T1. để yêu cầu trả lại tiền nhưng bà này nói không có khả năng thanh toán. Theo ông, bà H3. không liên quan đến việc này vì người trực tiếp nhận tiền bán nhà là bà T1.

Ngày 9/4/2025, ông T. làm đơn phản tố, yêu cầu ông A. thanh toán 3,98 tỷ đồng thì gia đình ông mới bàn giao căn nhà.

Không đồng ý với yêu cầu này, ông A. khẳng định đã thanh toán tiền mua nhà đúng theo thỏa thuận với người đứng tên sở hữu là bà T1. Việc bà T1. thỏa thuận với chủ nhà trước đó như thế nào, ông không biết và không có nghĩa vụ phải thanh toán thêm cho gia đình ông T.

Người mua cũng cho biết đã trả bà T1. khoảng 145 triệu đồng tiền lãi ngân hàng của khoản vay thế chấp nhà đất. Đối với 280 triệu đồng còn lại, bà T1. nói không lấy nữa để hỗ trợ gia đình ông T. có thêm thời gian ở lại căn nhà đã bán.

Tại phiên tòa, ông A. đề nghị hỗ trợ gia đình ông T. 300 triệu đồng để tìm nơi ở mới, ngoài ra không đồng ý thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào.

Tòa xác định người mua nhà ngay tình, chủ cũ phải trả nhà

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND khu vực 2 Hà Nội nhận định tại thời điểm ký hợp đồng đặt cọc, căn nhà đã đứng tên T1. Ông T. và anh L. thừa nhận trước đó không quen biết vợ chồng ông A.

Theo lời khai của ông T., dù không biết việc bà H3. chuyển nhượng nhà cho bà T1. trước đó, nhưng trước thời điểm giao bán nhà, ông đã biết giấy chứng nhận đứng tên bà T1. mà không có ý kiến hay khiếu nại gì.

Ông T. cũng không xuất trình được tài liệu chứng minh khoản vay 1,1 tỷ đồng từ bà H3.

Từ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, tòa xác định việc chuyển nhượng nhà đất từ ông T., bà H. sang bà T1. có hiệu lực. Bà T1. là người có quyền ký hợp đồng và nhận tiền từ vợ chồng ông A.

Do đó, HĐXX xác định vợ chồng ông A. là bên mua ngay tình.

Đối với khoản tiền 3,7 tỷ đồng, tòa nhận định hợp đồng đặt cọc đã ghi rõ số tiền này được chuyển vào tài khoản của bà T1. tại ngân hàng để giải chấp căn nhà. Ông T. cũng đã ký xác nhận vào hợp đồng với nội dung thỏa thuận thanh toán như vậy.

Vì thế, việc ông T. cho rằng người mua phải chuyển khoản tiền này cho gia đình mình theo thỏa thuận miệng không có cơ sở được chấp nhận.

Về 280 triệu đồng còn lại, tòa cho rằng đây là khoản tiền ông A. thỏa thuận thanh toán cho bà T1. sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng. Nếu có đủ tài liệu, chứng cứ, bà T1. có quyền khởi kiện ông A. trong một vụ án khác để yêu cầu thanh toán. Ông T. và bà H. không phải chủ sở hữu căn nhà nên không có quyền yêu cầu người mua trả khoản tiền này.

Đối với thỏa thuận giữa ông T. và bà T1. về việc nếu không trả được 3,7 tỷ đồng thì bà T1. phải chuyển nhượng một bất động sản khác trị giá tương đương cho gia đình ông T., tòa xác định đây là quan hệ riêng giữa hai bên, không liên quan đến người mua nhà.

Từ những nhận định trên, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông A., buộc gia đình ông T., gồm các thành viên đang sinh sống tại căn nhà, phải bàn giao lại nhà đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Đồng thời tòa bác yêu cầu phản tố đòi thanh toán 3,98 tỷ đồng của ông T.

Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông A. về việc hỗ trợ gia đình ông T. 300 triệu đồng để tìm nơi ở mới.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.