Ông Thái và bà Hà là chủ sở hữu ngôi nhà trên địa bàn quận Đống Đa cũ, thành phố Hà Nội. Do vay nợ số tiền 1,1 tỷ đồng để làm ăn và mất khả năng trả nợ, vợ chồng ông đã ký Hợp đồng ủy quyền để chủ nợ là bà Hạnh được quyền quản lý, sử dụng tài sản nêu trên.

Sau đó, bà Hạnh chuyển nhượng tài sản nêu trên cho em gái để làm tài sản thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng, đồng thời rao bán tài sản trên mạng và được vợ chồng ông An, bà Ân thống nhất mua lại với giá 7,83 tỷ đồng.

Khoảng đầu năm 2022, vợ chồng ông An cùng em gái bà Hạnh ký Hợp đồng đặt cọc để đặt cọc số tiền 7,55 tỷ đồng. Khi ký hợp đồng, vợ chồng ông Thái, bà Hà cũng có mặt.

Ảnh minh họa: AI.

Sau khi thống nhất phương án thanh toán, ông An đã chuyển cho con trai ông Thái, bà Hà số tiền 550 triệu đồng, chuyển cho em gái bà Hạnh 3,3 tỷ đồng cùng một khoản tiền khác trị giá 3,7 tỷ đồng để giải chấp tài sản tại ngân hàng. Số tiền còn lại là 280 triệu đồng sẽ được thanh toán nốt sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng và nhận nhà.

Hợp đồng đặt cọc cũng ghi nhận sự tự nguyện của vợ chồng ông An về việc cho gia đình ông Thái ở nhờ nhà đất trong thời gian tìm nơi ở mới.

Chủ nhà đòi thêm gần 4 tỷ đồng mới trả nhà

Làm việc với tòa án, vợ chồng ông An xác nhận các nội dung nêu trên. Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu ngôi nhà đã được cấp Giấy chứng nhận đứng tên vợ chồng ông.

Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận, vợ chồng ông An đã yêu cầu ông Thái, bà Hà bàn giao lại nhà. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận. Vợ chồng ông Thái vẫn tiếp tục sinh sống tại ngôi nhà trong hơn 2 năm tiếp theo, mặc dù quyền sở hữu tài sản đã được chuyển sang tên chủ mới.

Vợ chồng ông An cho biết đã gửi thông báo yêu cầu bàn giao nhà, đồng thời tạo điều kiện cho chủ cũ có khoảng 2 tháng để tìm nơi ở mới trước khi di chuyển. Tuy nhiên, ông Thái, bà Hà không hợp tác, khiến vợ chồng ông buộc phải khởi kiện ra tòa án, đề nghị buộc bị đơn bàn giao lại ngôi nhà đã được cấp Giấy chứng nhận đứng tên mình.

Về phía bị đơn, ông Thái trình bày giữa các bên từng có thỏa thuận miệng về việc ông An chỉ phải chuyển cho em gái bà Hạnh số tiền 3,3 tỷ đồng. Phần tiền còn lại theo thỏa thuận phải được thanh toán trực tiếp cho gia đình ông Thái. Tuy nhiên, trên thực tế, gia đình ông chỉ nhận được 550 triệu đồng. Đối với khoản tiền 3,7 tỷ đồng còn lại, ông Thái cho biết đã yêu cầu em gái bà Hạnh hoàn trả nhưng người này không chấp nhận.

Từ đó, ông Thái đã có đơn phản tố, yêu cầu vợ chồng ông An phải thanh toán thêm 3,98 tỷ đồng. Đây là điều kiện để gia đình ông bàn giao lại ngôi nhà cho vợ chồng ông An.

Vì sao chủ nhà phải trả tài sản?

Căn cứ các tài liệu vụ án, tòa xác định vợ chồng ông An là những người mua bán ngay tình. Sau khi ký Hợp đồng đặt cọc, ông An và bà Ân đã thực hiện đúng thỏa thuận về việc thanh toán tiền mua đất.

Tại thời điểm ký hợp đồng, gia đình ông Thái không phải những người nắm quyền sử dụng đất và cũng không có bất cứ tài liệu, chứng cứ chứng minh nào và cũng không có khiếu nại liên quan đến việc làm thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, việc mua bán của vợ chồng ông An là đúng quy định.

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, tòa án xác định lời trình bày của ông Thái là không có căn cứ bởi tại Hợp đồng đặt cọc, các bên đã ký xác nhận về phương án chuyển tiền như trên thực tế đã thực hiện. Vì vậy, ông phải chịu hậu quả pháp lý của việc ký kết thỏa thuận đó và không có căn cứ để yêu cầu thanh toán số tiền hơn 3,7 tỷ đồng đã được chuyển cho em gái bà Hạnh.

Đối với khoản tiền còn lại, ông An tự nguyện hỗ trợ gia đình ông Thái số tiền là 300 triệu đồng để gia đình ông tìm nơi ở mới nên tòa án ghi nhận sự tự nguyện này.

Từ đó, tòa án tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông An, buộc gia đình ông Thái phải trả lại tài sản là nhà đất trên địa bàn quận Đống Đa cũ, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện về việc gia đình ông An sẽ hỗ trợ gia đình ông Thái số tiền 300 triệu đồng để tìm nơi ở mới.

Đồng thời, tòa án để dành quyền khởi kiện cho vợ chồng ông Thái đối với em gái bà Hằng về việc hoàn trả số tiền 3,7 tỷ đồng trong một vụ án dân sự khác nếu có đủ quyền khởi kiện theo quy định.

Ảnh minh họa: AI.

Từ bản án nêu trên, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận việc gia đình ông Thái được tạo điều kiện tiếp tục sử dụng nhà trong 2 năm tiếp theo bản chất là thỏa thuận mượn tài sản. Trong đó, vợ chồng ông An giao tài sản là nhà đất cho gia đình ông Thái sử dụng mà không phải trả tiền.

Căn cứ các Điều 494 đến Điều 499 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng mượn tài sản, bên mượn tài sản có các nghĩa vụ gồm giữ gìn, bảo quản, không được tự ý thay đổi tình trạng và phải sửa chữa tài sản trong trường hợp bị hư hỏng; không được cho người khác mượn lại nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn; bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng tài sản; chịu rủi ro với tài sản mượn trong thời gian chậm trả và đặc biệt là phải trả lại tài sản mượn đúng thời hạn.

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được.

Đối với trường hợp này, các bên đã thống nhất về việc ông An cho gia đình ông Thái tiếp tục ở nhờ trên tài sản trong thời gian tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, gia đình ông Thái không thể hiện sự thiện chí, hợp tác mà liên tục trì hoãn, cố tình không bàn giao tài sản trong suốt 2 năm dù vợ chồng ông An đã có thông báo đề nghị bàn giao nhà, xâm phạm nghiêm trọng đến các quyền, lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông An. Do đó, việc ông An khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết, buộc chủ cũ phải bàn giao ngôi nhà là hoàn toàn có cơ sở để được chấp thuận.