Điện thoại di động đã trở thành vật dụng quen thuộc đối với hầu hết mọi người. Từ học sinh, sinh viên, người lao động đến người lớn tuổi, ai cũng có thể sở hữu và sử dụng điện thoại để liên lạc, học tập, làm việc và giải trí.

Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ, chúng ta có thể kết nối với cả thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mà điện thoại mang lại, việc sử dụng điện thoại thiếu ý thức đang trở thành một vấn đề đáng quan tâm.

Văn hóa sử dụng điện thoại không phải là điều gì quá xa vời hay phức tạp. Đó đơn giản là biết sử dụng điện thoại đúng lúc, đúng nơi, đúng mục đích và không làm ảnh hưởng đến người khác.

Một nhà hàng ở nước ngoài đã phải ra quy định: Không sử dụng điện thoại sẽ được ăn miễn phí (Ảnh minh họa: DT).

Chẳng hạn, khi đi ăn cùng gia đình, nhiều người thay vì trò chuyện lại chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Khi gặp bạn bè, mỗi người một chiếc điện thoại, ít quan tâm đến câu chuyện của người đối diện. Ngay cả trong những buổi họp mặt, đám tiệc hay những cuộc trò chuyện thân mật, hình ảnh mọi người vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại cũng không còn xa lạ.

Điều này vô tình làm giảm đi sự gắn kết và tình cảm giữa con người với con người.

Một vấn đề khác dễ bắt gặp trong cuộc sống là tình trạng sử dụng điện thoại quá mức ở nơi công cộng. Có người mở nhạc chuông với âm lượng lớn, nói chuyện điện thoại oang oang trên xe buýt, trong bệnh viện hoặc quán cà phê.

Có người vừa đi đường vừa nhìn vào màn hình, thậm chí vừa lái xe vừa nghe điện thoại, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại thể hiện sự thiếu ý thức và thiếu tôn trọng cộng đồng.

Chỉ cần biết chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nói chuyện vừa đủ nghe và không sử dụng điện thoại khi lái xe, chúng ta đã góp phần xây dựng một môi trường văn minh hơn.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là công cụ để mỗi người thể hiện bản thân. Facebook, Zalo, TikTok và nhiều nền tảng khác giúp chúng ta chia sẻ hình ảnh, cảm xúc và cập nhật thông tin hằng ngày.

Tuy nhiên, không ít người có thói quen đăng tải mọi chuyện trong cuộc sống, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận thiếu suy nghĩ hoặc dùng mạng xã hội để công kích, xúc phạm người khác. Có những đoạn video được quay lại trong hoàn cảnh riêng tư rồi đăng lên mạng mà chưa có sự đồng ý của người trong cuộc, khiến họ bị ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống.

Vì vậy, trước khi đăng tải hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào, mỗi người cần suy nghĩ xem thông tin đó có chính xác không, có xâm phạm quyền riêng tư hoặc làm tổn thương người khác hay không.

Bên cạnh đó, việc quá phụ thuộc vào điện thoại cũng đang ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh vừa ăn vừa xem điện thoại, thức khuya để lướt mạng xã hội hoặc dành hàng giờ chơi game mà quên mất việc học tập.

Một số người còn có thói quen liên tục kiểm tra điện thoại dù không có cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng. Lâu dần, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, giấc ngủ, khả năng tập trung và các mối quan hệ trong cuộc sống.

Điện thoại vốn được tạo ra để phục vụ con người, chứ không phải để con người trở thành người phụ thuộc vào nó. Ngoài ra, việc chạy theo những chiếc điện thoại đắt tiền, liên tục thay đổi thiết bị chỉ để bắt kịp xu hướng hoặc thể hiện bản thân cũng là điều đáng suy nghĩ.

Thực tế, giá trị của một con người không nằm ở chiếc điện thoại họ đang sử dụng mà nằm ở cách sống, cách đối nhân xử thế và những việc làm có ích cho gia đình, xã hội. Mỗi người nên lựa chọn điện thoại phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình, tránh lãng phí và chạy theo hình thức.

Để sử dụng điện thoại có văn hóa, mỗi người cần bắt đầu từ những hành động rất đơn giản: không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, hạn chế lướt mạng trong giờ học và giờ làm việc, không làm ồn ở nơi công cộng, tôn trọng quyền riêng tư của người khác và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Đặc biệt, hãy dành thời gian trò chuyện trực tiếp với gia đình, quan tâm đến bạn bè và những người xung quanh thay vì chỉ kết nối qua màn hình điện thoại. Cần học cách kiểm soát thời gian sử dụng, lựa chọn những thông tin tích cực, không chạy theo những trào lưu vô bổ và luôn có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ trên mạng xã hội.

Điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng sử dụng điện thoại như thế nào lại phụ thuộc vào ý thức của mỗi người. Đôi khi, chỉ cần cất điện thoại xuống để lắng nghe người khác, tắt chuông khi đến nơi cần yên tĩnh hay suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ một thông tin cũng đã thể hiện sự văn minh.

Hãy để điện thoại trở thành công cụ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ đừng để nó làm chúng ta xa cách nhau hơn.

Bạn đọc Lê Tấn Thời