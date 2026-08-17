Màn hình LED "tấn công" thị giác người đi đường, xử lý ra sao?
(Dân trí) - Theo luật sư, nếu loạt màn hình LED trên tuyến đường vào sân bay Nội Bài lắp đặt sai quy định, tổ chức, cá nhân ngoài bị xử phạt hành chính có thể phải tháo dỡ hoặc khắc phục hậu quả theo quy định.
Như Dân trí phản ánh, hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt đang "tấn công" vào thị giác của người tham gia giao thông, gây ra tình trạng "ô nhiễm ánh sáng" từ màn hình LED.
Ánh sáng quảng cáo không được ảnh hưởng an toàn giao thông
Về vấn đề này, luật sư Trịnh Văn Dũng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết hoạt động quảng cáo ngoài trời và việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về quảng cáo mà còn liên quan đến quy định về xây dựng, quy hoạch và bảo đảm an toàn giao thông.
Tùy từng loại hình quảng cáo và vị trí lắp đặt, pháp luật quy định cụ thể về nội dung, ngôn ngữ thể hiện, kích thước, vị trí, kết cấu công trình cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn.
Đối với quy định về nội dung và hình thức biển quảng cáo, luật sư cho hay, nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo, trong đó không được chứa những nội dung thuộc trường hợp bị cấm hoặc gây nhầm lẫn cho người tiếp nhận quảng cáo.
Đối với chữ viết, sản phẩm quảng cáo về nguyên tắc phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ các trường hợp pháp luật cho phép sử dụng tên riêng, nhãn hiệu, khẩu hiệu, thương hiệu bằng tiếng nước ngoài hoặc các trường hợp đặc thù khác.
Đối với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời, Luật Quảng cáo quy định việc lắp đặt phải tuân thủ pháp luật có liên quan, quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.
Đặc biệt, khi quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời, không được sử dụng âm thanh. Ánh sáng của màn hình cũng phải được kiểm soát để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 quy định ánh sáng của màn hình chuyên quảng cáo không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Nếu vi phạm bị xử lý thế nào?
Theo luật sư, với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời phải đáp ứng yêu cầu riêng về vị trí, chiều cao, ánh sáng và âm thanh.
Bên cạnh quy chuẩn kỹ thuật, Luật Quảng cáo hiện hành còn yêu cầu màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời không sử dụng âm thanh và phải bảo đảm ánh sáng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Liên quan đến chế tài xử lý, theo luật sư Dũng, biển quảng cáo có thể bị xử lý khi nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật hoặc việc xây dựng, lắp đặt không đáp ứng quy định về vị trí, kích thước, kết cấu, an toàn, quy hoạch và các yêu cầu kỹ thuật.
Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu treo, dựng, đặt hoặc gắn bảng quảng cáo, băng rôn không đúng vị trí đã được quy hoạch hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp không ghi đầy đủ tên, địa chỉ của người thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.
Cá nhân, tổ chức có thể bị phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu quảng cáo vượt quá diện tích được phép tại vị trí đã quy hoạch hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Tùy hành vi và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Trong một số trường hợp, ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ, loại bỏ hoặc khắc phục phương tiện, nội dung quảng cáo vi phạm, tùy theo hành vi được quy định cụ thể trong nghị định.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí cả ban ngày lẫn ban đêm ngày 15/8, hàng chục màn hình quảng cáo LED cỡ lớn xuất hiện dày đặc dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt gần sân bay Nội Bài. Hệ thống màn hình LED được lắp đặt ở cả hai chiều lưu thông, kéo dài khoảng gần 2km, từ khu vực hầm chui dân sinh trên đường Võ Nguyên Giáp đến Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Theo quan sát của phóng viên, các màn hình quảng cáo LED đặt cách nhau khoảng 90m. Biển quảng cáo đặt sát bó vỉa hè, trên dải phân cách trồng cây.
Cả ban ngày lẫn ban đêm, các màn hình LED dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt liên tục thay đổi hình ảnh quảng cáo với tần suất cao. Đặc biệt khi đêm xuống, khu vực này trở thành một "vùng ô nhiễm ánh sáng" đúng nghĩa. Việc bất ngờ gặp nguồn sáng LED có độ chói cao từ các màn hình quảng cáo, người tham gia giao thông lập tức bị lóa mắt, giảm độ tương phản và giảm khả năng nhận biết vật thể xung quanh cũng như rất khó để quan sát các chướng ngại vật phía trước, đặc biệt là người đi bộ băng qua đường.
Đại diện đơn vị quản lý tuyến đường cho biết biển quảng cáo trên tuyến đường Võ Văn Kiệt do Sở Xây Dựng Hà Nội cấp phép cho công ty Bizman Media, còn về nội dung quảng cáo do Sở Văn hoá quản lý. Dự án được triển khai từ 2025 đến nay.