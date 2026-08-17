Màn hình LED "tấn công" thị giác người đi đường, xử lý ra sao?

Như Dân trí phản ánh, hoạt động quảng cáo ngoài trời tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt đang "tấn công" vào thị giác của người tham gia giao thông, gây ra tình trạng "ô nhiễm ánh sáng" từ màn hình LED.

Ánh sáng quảng cáo không được ảnh hưởng an toàn giao thông

Về vấn đề này, luật sư Trịnh Văn Dũng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết hoạt động quảng cáo ngoài trời và việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về quảng cáo mà còn liên quan đến quy định về xây dựng, quy hoạch và bảo đảm an toàn giao thông.

Khu vực gần sân bay Nội Bài có khoảng 80 vị trí lắp biển, bảng quảng cáo màn hình LED (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tùy từng loại hình quảng cáo và vị trí lắp đặt, pháp luật quy định cụ thể về nội dung, ngôn ngữ thể hiện, kích thước, vị trí, kết cấu công trình cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn.

Đối với quy định về nội dung và hình thức biển quảng cáo, luật sư cho hay, nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo, trong đó không được chứa những nội dung thuộc trường hợp bị cấm hoặc gây nhầm lẫn cho người tiếp nhận quảng cáo.

Đối với chữ viết, sản phẩm quảng cáo về nguyên tắc phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ các trường hợp pháp luật cho phép sử dụng tên riêng, nhãn hiệu, khẩu hiệu, thương hiệu bằng tiếng nước ngoài hoặc các trường hợp đặc thù khác.

Đối với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời, Luật Quảng cáo quy định việc lắp đặt phải tuân thủ pháp luật có liên quan, quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

Đặc biệt, khi quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời, không được sử dụng âm thanh. Ánh sáng của màn hình cũng phải được kiểm soát để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cụ thể, điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 quy định ánh sáng của màn hình chuyên quảng cáo không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Nếu vi phạm bị xử lý thế nào?

Theo luật sư, với màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời phải đáp ứng yêu cầu riêng về vị trí, chiều cao, ánh sáng và âm thanh.

Bên cạnh quy chuẩn kỹ thuật, Luật Quảng cáo hiện hành còn yêu cầu màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời không sử dụng âm thanh và phải bảo đảm ánh sáng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo luật sư, tùy từng hành vi vi phạm, ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ, loại bỏ hoặc sửa chữa phương tiện quảng cáo vi phạm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Liên quan đến chế tài xử lý, theo luật sư Dũng, biển quảng cáo có thể bị xử lý khi nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật hoặc việc xây dựng, lắp đặt không đáp ứng quy định về vị trí, kích thước, kết cấu, an toàn, quy hoạch và các yêu cầu kỹ thuật.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu treo, dựng, đặt hoặc gắn bảng quảng cáo, băng rôn không đúng vị trí đã được quy hoạch hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp không ghi đầy đủ tên, địa chỉ của người thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

Cá nhân, tổ chức có thể bị phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu quảng cáo vượt quá diện tích được phép tại vị trí đã quy hoạch hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tùy hành vi và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trong một số trường hợp, ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ, loại bỏ hoặc khắc phục phương tiện, nội dung quảng cáo vi phạm, tùy theo hành vi được quy định cụ thể trong nghị định.