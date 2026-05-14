Lên kế hoạch xây nhà thờ tổ mới biết thửa đất đã đứng tên người khác

Không biết thửa đất đã có sổ đứng tên người khác?

Theo phản ánh của ông Chu Đức Thủy (71 tuổi, ở phường Hồng An, TP Hải Phòng), khu đất nằm tại thôn Thuần Tỵ (phường Hồng An) rộng khoảng 660m2, trước đây do ông bà nội của ông là cụ Chu Đức Ven và vợ là cụ Phạm Thị Ngọ quản lý, sinh sống.

Hai cụ sinh được 5 người con, trong đó người con trai cả là ông Chu Đức Đáo, bố ruột ông Thủy. Sau khi cụ Ngọ mất năm 1945, cụ Ven kết hôn với bà Phạm Thị Sáo.

Vợ chồng cụ Ven và bà Sáo có hai người con chung là bà Chu Thị Thai và Chu Đức Khinh. Ngoài ra, bà Sáo còn có hai con gái riêng là bà Chu Thị Sạo và bà Đồng Thị Thới.

Ông Chu Đức Thủy trao đổi với phóng viên (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo gia đình, chỉ vợ chồng cụ Ven, bà Sáo cùng hai người con chung sinh sống trên thửa đất nói trên. Sau khi cụ Ven qua đời năm 1967, bà Sáo tiếp tục ở lại cùng các con.

Năm 1972, ông Chu Đức Khinh lên đường nhập ngũ. Hai năm sau, ông hy sinh tại chiến trường miền Nam. Bà Sáo cùng con gái là bà Chu Thị Thai tiếp tục sinh sống trên khu đất đến năm 1980 thì bà Sáo qua đời.

Sau đó, các thành viên trong gia đình thống nhất để bà Thai quản lý khu đất, chăm lo hương khói cho tổ tiên và liệt sỹ Khinh.

Một thời gian sau, bà Thai có ý định chuyển vào miền Nam sinh sống nên gia đình tiếp tục họp bàn. Theo lời ông Thủy, các thành viên trong họ đồng ý giao cho bà Chu Thị Sạo, con riêng của bà Sáo, thay bà Thai quản lý nhà cửa, thờ cúng tổ tiên.

Từ đó, bà Sạo cùng chồng là ông Chu Văn Lập (tên gọi khác là Bậng) chuyển về sinh sống tại căn nhà cũ trên khu đất. Đến năm 2010, căn nhà xuống cấp nên bà Sạo trao đổi với họ hàng về việc xây lại nhà mới để ở và được đồng ý.

Ông Thủy cho biết trong nhiều cuộc họp gia đình, các thành viên từng thống nhất nếu sau này làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ chia đôi diện tích. Một phần được giao cho gia đình bà Sạo để ghi nhận công sức trông coi nhiều năm, phần còn lại làm nơi thờ cúng tổ tiên và liệt sỹ.

Tuy nhiên, sau khi vợ chồng bà Sạo qua đời, tranh chấp bắt đầu phát sinh.

Thửa đất liên quan đến vụ việc (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo phản ánh của ông Thủy, sau khi bố mẹ mất, ông Chu Đức An, con trai bà Sạo, trở về tiếp quản toàn bộ khu đất và căn nhà mà chưa có sự đồng ý của dòng họ.

Cũng theo ông Thủy, ông An nói toàn bộ khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố mình (ông Chu Văn Lập), nên không còn là tài sản chung của gia đình lớn.

“Chúng tôi rất bất ngờ vì trước đó dòng họ không ai biết việc làm sổ đỏ. Nguồn gốc khu đất là của cụ Ven và cụ Ngọ để lại. Gia đình bà Sạo chỉ được giao trông nom, hương khói”, ông Thủy nói.

Cho rằng quyền lợi của dòng họ bị ảnh hưởng, ông Thủy đại diện gia đình gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng địa phương.

Chính quyền nhiều lần hòa giải nhưng chưa thành

Ngày 12/5, đại diện UBND phường Hồng An đã cung cấp hồ sơ liên quan khu đất đang tranh chấp cho phóng viên. Theo thông tin từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, khu đất hiện đã được tách thành 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, bà Vũ Thị Liên là con dâu bà Sạo đứng tên diện tích 380m2; ông Chu Văn Lập (bố ruột ông An) đứng tên 316m2; ông Vũ Văn Tuấn đứng tên 103m2.

Theo hồ sơ địa phương, tổng diện tích thửa đất trước khi tách là 799m2, không phải 660m2 như thông tin gia đình ông Thủy cung cấp. Sổ mục kê trước khi tách thửa cũng ghi tên bà Vũ Thị Liên, có thể hiện 799m2.

Liên quan việc thờ cúng liệt sỹ, đại diện phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng An cho biết theo quy định hiện hành, ông Chu Đức Thủy được quyền và đang thực hiện việc thờ cúng liệt sỹ Chu Đức Khinh tại nhà riêng của mình ở thôn Lê Lác 1, phường Hồng An.

Ông Thủy cho biết bản thân là cháu nội trưởng trong dòng họ nên được gia đình thống nhất đứng ra đại diện giải quyết vụ việc.

Ô đất số 1 mang tên ông Vũ Văn Tuấn; ô đất số 2+3 mang tên bà Vũ Thị Liên, Chu Văn Lập. Lưu ý: Vị trí khoanh đỏ, kẻ vẽ phân biệt giữa các thửa đất có thể không chính xác diện tích, mốc giới 100%, chỉ mang tính minh họa để bạn đọc dễ hình dung sự việc (Ảnh: Hoàng Dũng).

"Gia đình chúng tôi không đòi hỏi phải lấy toàn bộ thửa đất này, mà chỉ yêu cầu tách một nửa diện tích như đã nhiều lần trao đổi với vợ chồng bà Sạo khi còn sống để xây nhà thờ để thờ cúng tổ tiên và hương khói cho liệt sỹ", ông Thủy nói.

Trao đổi thêm về sự việc này, ông Chu Đức Việt (86 tuổi), nguyên Bí thư thôn Thuần Tỵ cho biết, nguồn gốc thửa đất nói trên do cụ Ven, cụ Sáo quản lý, sinh sống. Trong thời gian vợ chồng bà Sạo còn sống, dòng họ cũng nhiều lần bàn bạc chia đôi thửa đất, một phần cho gia đình bà Sạo, phần còn lại để dòng họ xây nhà thờ tổ.

Theo UBND phường Hồng An, địa phương đã nhiều lần mời các bên liên quan tới làm việc, hòa giải tranh chấp nhưng chưa đạt kết quả do ông An không tham gia các buổi hòa giải.

Chính quyền địa phương hướng dẫn gia đình tiếp tục gửi đơn tới tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.