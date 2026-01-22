Kỳ tích giải phóng mặt bằng ở một xã miền núi Nghệ An

Chỉ trong thời gian ngắn, xã Tân Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ được xem đặc biệt khó khăn, đó là giải phóng mặt bằng cho dự án giao thông quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến đất ở, đất sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Dự án xây dựng tuyến đường và cầu bắc qua sông Con, nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E qua xã Tân Kỳ có chiều dài hơn 2,6km, tổng mức đầu tư hơn 364 tỷ đồng, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 2/2025. Chính quyền địa phương phải thu hồi đất ở và đất sản xuất của 244 hộ dân trên địa bàn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng được giao cho UBND xã Tân Kỳ tổ chức thực hiện.

Tuyến đường đang được thi công sau khi người dân bàn giao mặt bằng (Ảnh: Quang Dũng).

Theo ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, Trưởng ban giải phóng mặt bằng xã, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với chính quyền cơ sở.

“Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng do cấp huyện đảm nhiệm. Nay xã phải đứng ra tổ chức, từ tuyên truyền, vận động đến lập hồ sơ, chi trả tiền bồi thường, nên ban đầu chúng tôi xác định sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Quý cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Bằng, Xóm trưởng xóm Quy Hậu, tại buổi họp dân đầu tiên vào cuối tháng 8/2025 để thông báo chủ trương đầu tư dự án và phương án giải phóng mặt bằng, phần lớn các hộ dân chưa đồng tình do mức giá bồi thường đất nông nghiệp theo quy định của tỉnh còn thấp.

“Giá bồi thường đất nông nghiệp chỉ khoảng 36.000 đồng/m2, trong khi nhiều hộ bị thu hồi toàn bộ đất ruộng. Cá nhân tôi cũng thấy khó chấp nhận. Sau đó, nhờ có thêm các khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề, theo nhân khẩu, mức bồi thường được nâng lên, nhưng một số hộ ít nhân khẩu vẫn còn băn khoăn”, ông Bằng chia sẻ.

Cán bộ xã, xóm trong buổi gặp gỡ, chia sẻ cùng bà Trần Thị Hồng, người sẵn sàng hiến toàn bộ 3 sào đất ruộng của gia đình để mở đường cho cộng đồng (Ảnh: Quang Dũng).

Lãnh đạo xã Tân Kỳ đã xuống từng xóm, gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân chưa đồng thuận, kiên trì lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Nhờ cách làm linh hoạt, đến tháng 11/2025, toàn bộ 244 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, kết quả khiến ngay cả chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng Nghệ An cũng bất ngờ.

Ông Lê Viết Quý cho biết xã chủ động chi trả tiền bồi thường ngay cho các hộ đã thống nhất phương án. Có thời điểm kinh phí từ tỉnh chưa kịp cấp, địa phương linh hoạt tạm ứng nguồn để chi trả kịp thời, tạo niềm tin cho người dân.

“Việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, linh hoạt theo nhu cầu từng hộ, từ nhận tiền mặt đến chuyển khoản. Chính sự rõ ràng này đã giúp công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành vượt mong đợi”, ông Quý nói.

Bà Trần Thị Hồng, người tự nguyện hiến toàn bộ 3 sào đất ruộng của gia đình để mở đường (Ảnh: Quang Dũng).

Trường hợp bà Trần Thị Hồng dù phần ruộng không nằm trực tiếp trên tuyến đường nhưng vẫn tự nguyện hiến 1.500m2 đất để đổi bù cho các hộ khác.

“Mở đường cho mọi người đi lại thuận tiện là mừng rồi. Tôi già, không có ruộng cũng không sao. Đã hiến thì không tiếc nữa”, bà Hồng chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư nhận định công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Kỳ là một “kỳ tích”, nhất là trong bối cảnh chính quyền cấp xã lần đầu đảm nhận nhiệm vụ lớn, phức tạp của một dự án giao thông trọng điểm.

Theo ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, khi vẫn còn một số hộ dân băn khoăn, địa phương đã phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng để tiếp tục vận động, giải thích.

“Chúng tôi xác định phải làm cho bà con hiểu rõ chính sách, thấy được lợi ích lâu dài của việc mở đường, làm cầu. Nhờ vận động kiên trì, thấu tình đạt lý, các hộ còn lại đã nhanh chóng đồng thuận”, ông Ngọc cho biết.