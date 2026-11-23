Sáng 23/11, một cán bộ Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đã yêu cầu Ban quản lý tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 18 phố Tôn Thất Thuyết, xóa các vạch sơn trắng kẻ trên vỉa hè trước tòa nhà làm nơi đỗ ô tô.

Vạch sơn dành chỗ đỗ ô tô trên vỉa hè đã được xóa (Ảnh: Công an phường Cầu Giấy cung cấp).

"Sau khi xóa vạch sơn, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, không để ô tô đỗ trên vỉa hè", một cán bộ thuộc tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Cầu Giấy nói.

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng vỉa hè trước tòa nhà IDMC Mỹ Đình bị một số showroom (phòng trưng bày - PV) ô tô và ngân hàng sử dụng làm nơi đỗ xe.

Trước đó, một đoạn vỉa hè được kẻ vạch sơn trắng thành các ô hình chữ nhật, ô tô của một số showroom và ngân hàng đỗ ngang theo những ô này (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên, một đoạn vỉa hè gần nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết được kẻ vạch sơn trắng, chia thành nhiều ô hình chữ nhật. Ô tô của một số showroom và ngân hàng đỗ ngang trên vỉa hè theo từng ô đã được kẻ sẵn.

Tại đây còn có biển thông báo "khu vực để xe ô tô miễn phí của khách hàng", phục vụ những người đến giao dịch tại ngân hàng.