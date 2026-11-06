Đêm 5/11, một số biển báo giao thông trên phố Văn Khê và đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) được thay thế, điều chỉnh độ cao theo đúng quy chuẩn sau khi báo Dân trí và người dân phản ánh bất cập: Hà Nội: Biển báo giao thông sắc nhọn, người đi bộ trên vỉa hè lo ngại gặp phải chấn thương

Đêm 5/11, các biển báo giao thông trên đường Lê Trọng Tấn đã được điều chỉnh lại theo đúng quy chuẩn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong đêm cùng ngày, nhiều công nhân cùng phương tiện chuyên dụng được huy động đến các vị trí có biển báo bất cập. Các cột biển báo cũ được đào lên, và thay thế bằng cột biển báo mới. Việc thi công được thực hiện tại vị trí cũ.

Trước đó, người dân phản ánh nhiều biển báo trên vỉa hè phố Văn Khê (phường Kiến Hưng) và đường Lê Trọng Tấn (phường Hà Đông) được lắp đặt khá thấp, trong khi các cạnh biển cứng, sắc nhọn. Chiều cao một số biển chỉ hơn 1,6m tính từ mép đường đến mép biển, khiến người đi bộ dễ va đầu vào các góc cạnh.

Lo ngại xảy ra thêm va chạm, người dân phải tự uốn cong mép biển, dùng cao su và xốp bọc các góc nhọn để hạn chế nguy hiểm.

Cột biển báo mới có chiều cao hơn 2m tính từ mép đường đến mép biển, đảm bảo an toàn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Lý giải về tình trạng này, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (gọi tắt là Ban Duy tu) cho biết, đơn vị được giao lắp đặt biển hạn chế phương tiện theo Quyết định 01/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố. Sau đó, thành phố tiếp tục ban hành Quyết định 52/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung hạn chế phương tiện.

Để tránh lắp thêm nhiều biển báo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đơn vị đã tận dụng một số biển hiện có để bổ sung thêm nội dung biển báo theo quy định mới.

Biển báo giao thông trên đoạn phố Văn Khê giao với đường Quang Trung đã được thay thế trong đêm 5/11 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo Ban Duy tu, phần lớn biển báo đã đáp ứng yêu cầu về chiều cao theo quy định, chỉ một số biển được tận dụng, bổ sung nội dung mới nên bị thấp như phản ánh của người dân.

"Hiện Ban đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát và điều chỉnh cột biển tại các vị trí này. Việc thay thế cột biển báo được tiến hành trong các đêm, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục các bất cập (nếu có) của hệ thống biển báo giao thông", đại diện Ban Duy tu thông tin.