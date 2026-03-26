Hà Nội: Nắp cống trồi lên mặt đường, "há miệng" chực chờ bẫy người đi đường

Nhiều bạn đọc phản ánh đến báo Dân trí về hiện trạng nhiều nắp cống, nắp ga lắp đặt dưới lòng đường, trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) bị hư hỏng, mất nắp hoặc chênh cao, trũng thấp so với mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nắp cống, nắp ga trên đường Phạm Tu (Hà Nội) lồi lõm gây nguy hiểm cho người đi đường (Video: Gia Đoàn).

Chị Nguyễn Thị Quế, bán bánh khoai trên đường Phạm Tu, cho biết từ khu vực gần đường Nguyễn Xiển kéo dài đến cổng Bệnh viện K Tân Triều xuất hiện nhiều miệng cống trồi cao trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người phụ nữ cho biết, khu vực dọc hai bên đường Phạm Tu thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn. Khi đó, các miệng cống hút nước mạnh, người lạ không quen đường rất dễ gặp nguy hiểm.

"Ngay cạnh chỗ tôi bán hàng có một miệng cống mất nắp đậy để lộ phần lòng cống sâu bên dưới nhưng gần một năm nay chưa được sửa chữa, rất nguy hiểm. Chiếc xe đẩy của tôi đặt ngay phía trước nên phần nào giúp mọi người tránh được tai nạn.

Một số người đi qua thấy miệng cống mất nắp đã mang bao cát đến chắn, rồi dùng ván gỗ che lại. Mỗi khi trời mưa, phải cắm cảnh báo để người dân tránh, chứ nước ngập không nhìn thấy rất dễ sảy chân lọt xuống cống.

Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân", chị Quế chia sẻ.

Trên đường đi làm, về nhà, người dân thường xuyên đối mặt, né các nắp cống chằng chịt trên đường Phạm Tu.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 25/3, trên đoạn đường Phạm Tu dài hơn 2km, hướng về Bệnh viện K Tân Triều, có tới 20 nắp cống, nắp ga trồi lên mặt đường.

Mặt nắp hố cao hơn mặt đường 5-7cm trở thành cái "bẫy" với người đi đường.

Để cảnh báo người đi đường, nhiều người dừng xe, bẻ cành cây hoặc kê đá lên miệng cống. Tuy nhiên, biện pháp này chưa thực sự đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh hằng ngày phải đối mặt với sự nguy hiểm khi lưu thông qua đường Phạm Tu, nơi nhiều nắp cống trồi hẳn lên mặt đường.

Một miệng cống gần nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bị bật nắp, miệng há to nằm sát đường xe chạy, chờ chực "bẫy" người qua lại.

Miệng cống này nằm sát đường nhiều người qua lại rất dễ xảy ra tai nạn. Mỗi lần trời mưa to đường ngập nước, người đi đường khó có thể quan sát, nhìn thấy nắp cống này ở đâu để tránh.

Ông P.V.L. (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) cho biết, khu vực ngã tư Phạm Tu - Quang Liệt thường xuyên xảy ra va chạm do miệng cống, nắp ga nằm dưới lòng đường.

"Từ ngày 1/1, đoạn đường vào làng được trải thảm nhựa nối ra đường Phạm Tu. Tuy nhiên, tại khu vực giáp nối lại xuất hiện những "sống trâu", gây nguy hiểm cho người đi đường. Từ đó đến nay, ngã tư này liên tục xảy ra tai nạn.

Chúng tôi đã kiến nghị nên trải nhựa nối hẳn ra mặt đường Phạm Tu, nhưng đơn vị thi công cho biết chỉ làm đến điểm đó, còn phần mặt đường chính là của đơn vị khác phụ trách", ông L. phản ánh.