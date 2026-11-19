Người dân phản ánh vỉa hè phía trước tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 18 phố Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện 2 hàng rào sắt chắn ngang lối đi, gây khó khăn cho người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người sử dụng xe lăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 18/11, đoạn vỉa hè trước tòa nhà IDMC, bị chia thành 3 đoạn bởi hàng rào sắt. Hàng rào gồm 2 lớp, các lối đi nhỏ được bố trí so le.

Hàng rào trên vỉa hè phố Tôn Thất Thuyết gây khó khăn cho người đi bộ, người sử dụng xe lăn, xe đẩy trẻ em không thể vượt qua (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thiết kế này ngăn xe máy đi lên vỉa hè nhưng khiến người đi bộ phải luồn lách mới có thể di chuyển qua, còn người sử dụng xe lăn, xe đẩy trẻ em không thể vượt qua.

Chị Phạm Thị Thanh Hà, nhân viên văn phòng trên phố Tôn Thất Thuyết, cho biết hàng rào được dựng từ khoảng 2-3 năm trước. Ban đầu, ngoài hàng rào chắn ngang vỉa hè còn có một hệ thống hàng rào dựng dọc mép vỉa hè nhằm ngăn xe máy lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ.

"Tuy nhiên, sau khi người dân phản ánh việc đi lại gặp khó khăn, cơ quan chức năng đã tháo dỡ hàng rào dọc vỉa hè. Riêng hàng rào chắn ngang trên vỉa hè, đoạn trước tòa nhà văn phòng gần nút giao Phạm Hùng vẫn án ngữ ở đó cho đến nay", chị Hà nói.

Một đoạn vỉa hè được kẻ vạch sơn trắng thành các ô hình chữ nhật, ô tô của một số showroom và ngân hàng đỗ ngang theo những ô này (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không chỉ có hàng rào, người dân còn phản ánh khu vực vỉa hè trước tòa nhà bị một số showroom (phòng trưng bày - PV) ô tô, ngân hàng biến thành "đất riêng".

Theo ghi nhận của phóng viên chiều cùng ngày, một đoạn vỉa hè nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết được kẻ vạch sơn trắng thành các ô hình chữ nhật. Ô tô của một số showroom và ngân hàng đỗ ngang trên vỉa hè theo những ô này.

Đáng chú ý, tại khu vực đỗ xe có biển thông báo "khu vực để xe ô tô miễn phí của khách hàng", phục vụ những người ra vào ngân hàng.

Một lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy cho biết địa phương đã nắm được phản ánh và giao cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát để xử lý. Theo vị này, hàng rào được dựng từ thời địa bàn còn thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ.

"Tôi đã giao việc cho cán bộ chuyên môn rà soát, xử lý tháo dỡ. Còn ô tô nếu đỗ ngang trên vỉa hè có thể xử phạt", lãnh đạo phường thông tin.

Đáng chú ý, tại khu vực đỗ xe có biển thông báo "khu vực để xe ô tô miễn phí của khách hàng", phục vụ những người ra vào ngân hàng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tiếp nhận phản ánh về việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ ô tô, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, cho biết lực lượng chức năng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh xóa vạch sơn kẻ trên vỉa hè khu vực phía trước tòa nhà IDMC Mỹ Đình.

Về hàng rào sắt chắn ngang vỉa hè, nguồn tin chia sẻ, trước đây ban quản lý tòa nhà xin phép chính quyền cũ và được tạo điều kiện. Thời điểm đó, khu vực gần nút giao Phạm Hùng thường xuyên ùn tắc, nhiều người đi xe máy chạy lên vỉa hè, xảy ra va chạm với phương tiện ra vào ngân hàng và xe từ tầng hầm tòa nhà đi lên.

"Chúng tôi đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà lên làm việc với UBND phường về việc có được dựng hàng rào sắt trên vỉa hè như vậy hay không", nguồn tin cho hay.