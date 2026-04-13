Chiều 13/4, con phố Cảm Hội (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) rơi vào cảnh hỗn loạn khi một công trình đang phá dỡ phát tán luồng bụi khổng lồ, bao trùm toàn bộ khu vực.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra sự việc đúng vào giờ học sinh tan học. Trong lúc dòng người đang tấp nập di chuyển, một luồng bụi khổng lồ bất ngờ bốc lên từ bên trong công trình, rồi nhanh chóng lan toả ra khu phố lân cận.

Hà Nội: Công trình thi công gây bão bụi “nuốt chửng” khu phố (Video: Sử dụng nguồn OFFB)

Chỉ trong vài phút, cả con phố bị "nuốt chửng" bởi lớp bụi dày. Tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.

Nhiều học sinh hoảng sợ la hét khi bị bao phủ bởi bụi. Một số em vội vàng bịt kín mặt, nép vào bốt điện ven đường để tránh, trong khi phụ huynh và người đi đường cuống cuồng quay đầu xe, tìm cách rời khỏi khu vực.

Theo người đăng tải clip, nguồn bụi phát tán từ hoạt động phá dỡ công trình trong khuôn viên một trường học trên phố Cảm Hội. Việc thi công đúng vào thời điểm đông người qua lại, đặc biệt là giờ tan học, khiến nhiều người bất ngờ, không kịp phản ứng.

Tiếp nhận phản ánh của phóng viên Dân trí, tối cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Hai Bà Trưng cho biết đã nắm được thông tin và cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra.

Lãnh đạo phường cũng xác nhận, bụi phát tán từ công trình tại số 65 phố Cảm Hội.

"Phường đã cử cán bộ trực tiếp kiểm tra, xác minh. Nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thi công, sẽ xử lý theo quy định", vị này cho biết.