Ông L.T.K. (Tuyên Quang) được thừa kế một thửa đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên thửa đất này, năm 2009, ông xây một căn nhà cấp 4 rộng 100m2. Ngoài ra còn có sân bê tông có mái che rộng 150m2, sân bê tông không có mái che rộng 50m2 và chuồng trại chăn nuôi rộng 200m2.

Hạn mức đất ở tại vị trí thửa đất là 200m2. Khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu, ông K. muốn biết phải kê khai bao nhiêu m2 đất ở theo quy định? Diện tích sân có mái che, sân không có mái che và diện tích chuồng trại chăn nuôi có được tính là đất ở không?

Mảnh đất của một gia đình ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa: Gia Đoàn).

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu phải căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất và tình trạng cụ thể của thửa đất.

Nếu có giấy tờ thuộc trường hợp quy định tại Điều 137 Luật Đất đai, trong đó thể hiện mục đích sử dụng là đất ở, đất thổ cư hoặc đất làm nhà ở, diện tích đất ở được xác định theo Điều 141 của luật này.

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, việc xem xét cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo Điều 138. Nếu đất có vi phạm pháp luật đất đai hoặc được giao không đúng thẩm quyền, cơ quan chức năng sẽ xem xét theo Điều 139 hoặc Điều 140, tùy từng trường hợp.

Bộ cũng lưu ý hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất ở là hai loại hạn mức khác nhau, do UBND cấp tỉnh quy định theo khoản 5 Điều 141, khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai.

Với trường hợp của ông K., những thông tin được cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định diện tích đất ở được công nhận chỉ từ diện tích căn nhà, sân bê tông, chuồng trại và hạn mức 200m2.

Vì vậy, Bộ đề nghị ông liên hệ UBND xã nơi có đất để được hướng dẫn xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hạn mức áp dụng và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Nếu còn vướng mắc, công dân có thể gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang để được xem xét theo thẩm quyền.