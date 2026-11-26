Gia đình bà P.T.U. (Hà Nội) xây nhà trên đất 5% (đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn - PV) từ năm 2015, nhưng không có biên bản vi phạm. Hiện khu đất nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án đường.

Đáng chú ý, gia đình bà U. không còn đất ở hay nơi ở nào khác trên địa bàn đang sinh sống. Vì vậy, công dân băn khoăn trường hợp gia đình mình có được bố trí tái định cư hoặc mua nhà tái định cư hay không?

Ngôi nhà xây trên đất nông nghiệp ở Hải Phòng bị tháo dỡ, tháng 6/2024 (Ảnh minh họa: Hoàng Dũng).

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 5 Điều 24 Nghị định 88/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 226/2025/NĐ-CP.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở, phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở.

Bên cạnh đó, Điều 11 Nghị định 88/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 226/2025/NĐ-CP, quy định về bồi thường đất ở đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, được bồi thường bằng đất ở, nhà ở, tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất bị thu hồi.

Đối với trường hợp bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh, nếu không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Như vậy, pháp luật có quy định về việc bố trí chỗ ở đối với cả trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở nhưng phải di chuyển chỗ ở, nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Cục Quản lý đất đai đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời liên hệ cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.