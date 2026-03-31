ĐÍNH CHÍNH VÀ LÀM RÕ THÔNG TIN

Báo Dân trí trân trọng thông tin đính chính và làm rõ một số nội dung đã đăng tải, cụ thể như sau:

1. Đính chính số liệu trong bản tin “Chi 13,3 tỷ đồng làm phần mềm đánh giá cán bộ bằng KPI”.

Ngày 12/3/2026, Báo Dân trí đăng tải bản tin với tiêu đề “Chi 13,3 tỷ đồng làm phần mềm đánh giá cán bộ bằng KPI”. Do sơ suất trong quá trình tác nghiệp, phóng viên đã ghi nhầm số tiền từ 3 tỷ đồng thành 13,3 tỷ đồng.

Báo Dân trí xin đính chính, số tiền chính xác là 3 tỷ đồng.

2. Làm rõ thông tin trong bản tin “Quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai”.

Ngày 16/3/2026, Báo Dân trí đăng tải bản tin với tiêu đề nêu trên. Sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi của cơ quan chức năng, Tòa soạn xin làm rõ:

Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 15/3/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai được áp dụng đối với tình hình sụt lún, có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư các thôn: Arooi, Ating, Da’ding và Pứt, xã Hùng Sơn, không chỉ riêng khu vực thôn Pứt.

Việc sử dụng tiêu đề “Quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng” có thể khiến độc giả hiểu rằng tình huống khẩn cấp chỉ liên quan đến một điểm sạt lở cụ thể, trong khi thực tế phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, liên quan đến nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Hùng Sơn.

Ngay sau khi nhận được phản hồi, Tòa soạn đã tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với nội dung và phạm vi của quyết định được công bố.

Báo Dân trí nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời trân trọng cáo lỗi quý độc giả và các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng về những nội dung nêu trên.

BÁO DÂN TRÍ