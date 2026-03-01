Điểm tuần: Tranh cãi chuyện nghe nhạc, dùng điện thoại khi lái ô tô, xe máy

Xử phạt người lái xe máy đeo tai nghe

Từ việc lực lượng chức năng tại Hà Nội xử phạt người điều khiển xe máy đeo tai nghe khi tham gia giao thông, độc giả đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Anh Phong le Dai viết: "Ô tô nghe nhạc, nghe podcast, radio, sử dụng định vị thì được, trong khi xe máy lại không. Với những người mỗi ngày di chuyển quãng đường dài, thời gian đi lại có thể hơn một giờ, họ muốn tận dụng để học ngoại ngữ, nghe sách nói hoặc sử dụng chỉ đường như chế độ handfree (chế độ rảnh tay - PV) trên ô tô".

"Đeo tai nghe để nghe Google Maps thì sao? Cứ phải thấp thỏm chạy xe một đoạn lại tạt vào ven đường để dò đường còn nguy hiểm hơn", anh Cuong Duc Ngo bình luận.

"Chỉ nên nghiêm cấm việc sử dụng tai nghe cả hai bên hoặc đeo một bên nhưng dùng vào mục đích khác như nghe nhạc, giải trí...", độc giả Thanh Mai nêu ý kiến.

Nhiều người thường xuyên sử dụng điện thoại, đeo tai nghe khi lái xe máy (Ảnh minh họa: T.Đ.).

Dùng tai nghe để tra Google Maps, vì sao vẫn bị xử phạt?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết một trong những hành vi bị nghiêm cấm đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy là sử dụng ô, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính). Như vậy, hành vi sử dụng thiết bị âm thanh (loa, tai nghe...) khi điều khiển xe máy là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, pháp luật không có quy định khác về việc nghiêm cấm sử dụng thiết bị âm thanh cụ thể nhằm mục đích gì. Bởi vậy, việc sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi lưu thông bằng xe máy trên đường, dù để nghe dẫn đường, nghe nhạc hay với bất cứ mục đích nào cũng đều không được phép.

Theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt có thể áp dụng đối với người đang điều khiển xe máy sử dụng ô, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), tay cầm và điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác là phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cô gái đeo tai nghe bị cảnh sát xử phạt (Ảnh: Trần Thanh).

Nghe nhạc trên ô tô, khi nào có thể bị xử phạt?

Theo khoản 16, Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Pháp luật không cấm việc lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh trên xe cơ giới, nhưng nếu việc lắp đặt thiết bị gây mất trật tự hoặc gây mất an toàn giao thông đường bộ thì chủ phương tiện có thể bị áp dụng chế tài xử lý theo quy định.

Về chế tài xử phạt, khoản 7 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi sử dụng thiết bị âm thanh trên xe gây mất trật tự, mất an toàn giao thông đường bộ là phạt tiền 4-6 triệu đồng với cá nhân. Với tổ chức là chủ phương tiện, mức phạt có thể áp dụng là 8-12 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc tháo dỡ thiết bị âm thanh, ánh sáng lắp đặt trên xe gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Không chỉ ở Việt Nam, ô tô tại tất cả các nước trên thế giới đều có màn hình điều khiển, giải trí giúp hỗ trợ lái xe (Ảnh: GOFA).

Trên thế giới vẫn nghe nhạc khi lái xe, tại sao về Việt Nam lại phải cấm?

Đưa ra ý kiến về vấn đề này, nhiều người cho rằng đây là so sánh có phần khiên cưỡng bởi bản chất của hai vấn đề là hoàn toàn khác nhau. Độc giả Tu Thanh phân tích: "Đeo tai nghe đi xe máy làm giảm tập trung, không nghe thấy phương tiện xung quanh, hay đi theo kiểu 1 mình 1 đường, gây ảnh hưởng tới khả năng quan sát và sự tập trung còn người lái ô tô sẽ điều khiển bằng cảm giác lái và khả năng quan sát 4 phía.

Còn người lái ô tô sẽ lái bằng mắt và phán đoán, âm thanh bên ngoài không quyết định lắm trừ tiếng còi xe khác, mà tiếng còi thì tần số khác với nhạc và âm thanh thông thường rồi. Âm thanh có một phần quyết định, nhưng không phải yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phản xạ của người lái xe".

Độc giả Xuân Đỗ bình luận bằng giọng châm biếm: "Bảo cấm người lái ô tô không được nghe nhạc là ấu trĩ và nhỏ nhen. Bao hãng xe, bao nước tiên tiến họ sản xuất cái xe chất lượng, bộ loa đôi khi là thứ làm nên thương hiệu của cả một doanh nghiệp hùng mạnh, chẳng lẽ các nước tiên tiến họ cũng vi phạm luật và không đảm bảo an toàn hay sao? Hay giờ phải bảo nhập khẩu xe về Việt Nam thì yêu cầu tháo bỏ hết loa đi?".

Có suy nghĩ tương tự, bạn đọc Phan Duc Minh viết: "Nếu cho rằng mang tai nghe làm giảm khả năng chú ý khi lái xe thì cần phải cấm luôn việc lắp dàn âm thanh trên ô tô vì trên ô tô, khi đóng cửa là hầu như không nghe gì ở bên ngoài rồi, huống chi là mở nhạc".

Màn hình giải trí là một phần không thể thiếu trên mỗi chiếc ô tô

Đô vật tử vong tại hội làng Hà Nội

Chiều 26/2, một đô vật khi đang thi đấu tại hội làng truyền thống thôn Thái Lai, xã Kim Anh (Hà Nội) thì bị quật ngã, cắm đầu xuống sàn đấu, nằm bất động. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề pháp lý mấu chốt cần làm rõ là đô vật tham gia thi đấu có thực hiện động tác sai kỹ thuật hoặc thực hiện các động tác cấm theo quy định, dẫn tới nguy hiểm về sức khỏe, tính mạng người khác hay không.

"Dù đấu vật là môn thể thao đối kháng, tức luôn tồn tại rủi ro nhưng điều đó không đồng nghĩa các VĐV được phó mặc sức khỏe, tính mạng của đối thủ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc có yếu tố lỗi, vi phạm các nguyên tắc thi đấu của VĐV liên quan hay không. Tùy thuộc kết quả xác minh, công an có thể xem xét dấu hiệu hành vi Vô ý làm chết người (Điều 128) hoặc Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 129) quy định tại Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Đô vật khố đỏ bị quật ngã dẫn tới tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Vụ lật tàu 6 người chết trên hồ Thác Bà

Liên quan vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khiến 6 người tử vong, Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam lái tàu chở khách và lái tàu chở đá (2 tàu va chạm dẫn tới tai nạn) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Bình luận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận từ kết quả xác minh, có thể thấy cả lái tàu chở khách và lái tàu chở đá đã vi phạm nguyên tắc tránh nhau khi đi đối hướng theo Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vụ va chạm khiến 6 người tử vong. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng là có cơ sở.

Theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy với hậu quả làm chết từ 3 người trở lên có thể bị truy tố với khung hình phạt là 7-15 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại do tính mạng và sức khỏe bị xâm phạm cho các nạn nhân trong vụ án. Mức bồi thường được tính căn cứ các quy định tại Điều 589, 590 Bộ luật Dân sự 2015.

Người và phương tiện được huy động để tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (Ảnh: Trần Thanh).

Khởi tố người điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng. Linh là người liên quan vụ việc "khóa đầu, khóa đuôi" xe xảy ra tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh ngày 18/2 (mùng 2 Tết) gây xôn xao dư luận.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), việc cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự kịp thời, nghiêm minh trong xử lý vi phạm.

Theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội ở khoản 2 với việc có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc thuộc các tình tiết tăng nặng khác, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm.

Nguyễn Viết Linh bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Bát phở ở sân bay giá 346.000 đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc bát phở tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) được bán với giá 346.000 đồng. Theo vị này, kết quả kiểm tra cho thấy cửa hàng có niêm yết giá bằng đồng USD (đô la Mỹ) và bán đúng theo mức giá đã công bố.

Một số ý kiến khác cho rằng việc niêm yết bằng USD hay VND không phải vấn đề cốt lõi, quan trọng là giá cả phải hợp lý, không nên để tình trạng giá ở sân bay cao gấp nhiều lần bên ngoài. Bạn đọc Phượng Hoàng viết: “Dù đã niêm yết giá cũng không thể cao như vậy. Chi phí mặt bằng tại sân bay rất cao, hàng hóa đắt đỏ, nhưng bán như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh phở Việt Nam”.

Trong khi đó, bạn đọc Bi Bi lại có quan điểm khác, cho rằng việc khách phải trả 346.000 đồng là do không xem kỹ giá trước khi gọi món. “Cửa hàng đã niêm yết công khai bằng USD. Vào ăn mà không để ý, đến khi thanh toán lại phản ánh là “chặt chém”. Mong cơ quan chức năng điều tra thêm hành vi của những người đưa thông tin lên mạng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, cá nhân”, bạn đọc này bình luận.