Đêm trắng TPHCM vỡ òa cùng chiến thắng của U23 Việt Nam

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ ra đường, bất chấp đêm khuya, để hòa mình vào không khí ăn mừng cuồng nhiệt, đánh dấu cột mốc U23 Việt Nam tiến vào bán kết giải đấu.

Chỉ khoảng 30 phút sau khi trận đấu kết thúc, dòng người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, biến nơi đây thành tâm điểm của lễ hội ăn mừng.

Vào lúc 2h, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người, tạo thành một "biển người" rực rỡ sắc đỏ của cờ sao vàng. Không khí ăn mừng sôi động với những tiếng reo hò vang vọng kéo dài suốt đêm đến sáng.

Trong dòng người ăn mừng, nhiều bạn trẻ hóa trang độc đáo, mang theo cờ đỏ sao vàng, hòa vào tiếng hò reo vang dội khắp các tuyến đường.

Mọi vật dụng dường như đều trở thành "đạo cụ" cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho dòng người ăn mừng chiến thắng.

Cờ đỏ sao vàng được người dân phất cao, tung bay khắp các tuyến đường trung tâm, hòa cùng tiếng reo hò không ngớt trong đêm ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Giữa biển người ăn mừng, Quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc được người dân phất cao, nổi bật trong không khí sôi động của đêm chiến thắng, thể hiện sự gắn kết và tình cảm đặc biệt dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo.

Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng thức trắng đêm theo chân gia đình xuống phố, hòa vào niềm vui chung sau chiến thắng vang dội.

Anh Hữu Duy chia sẻ: "Đang trên đường tan làm, thấy dòng người đổ ra đường ăn mừng nên tôi cũng muốn hòa vào không khí chung. Tôi tấp vào mua cờ rồi nhập cùng đoàn người".

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ kỳ tích U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), người dân TPHCM mới lại có dịp xuống đường ăn mừng khi U23 Việt Nam thêm một lần nữa tiến vào bán kết giải đấu này.

Trước đó, màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân Prince Abdullah Al-Faisal đã khiến người hâm mộ Việt Nam như nín thở theo từng pha bóng, để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Khoảng 3h, khi không khí ăn mừng dần lắng xuống, người dân tham gia "đi bão" lần lượt trở về nhà, khép lại một đêm không ngủ với niềm hân hoan sau chiến thắng thuyết phục của U23 Việt Nam trước U23 UAE.