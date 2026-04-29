Dấu hiệu 3 tội danh vụ tống tiền, tống tình bạn gái cũ bằng clip nhạy cảm

Mai Thành Trung (26 tuổi, ở phường Hải Châu, Đà Nẵng) đang bị Công an TP Đà Nẵng tạm giam để điều tra hành vi Cưỡng dâm.

Theo công an, Trung là bạn trai cũ của chị M. (18 tuổi, ở xã Hòa Vang, Đà Nẵng) và có nhiều clip nhạy cảm trong thời gian yêu nhau. Sau khi chia tay vào tháng 2 vừa qua, Trung liên tục uy hiếp, ép buộc M. phải tiếp tục quan hệ với mình và các đối tượng khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội. Nếu M. không đồng ý Trung sẽ phát tán clip nhạy cảm cho người thân của nạn nhân hoặc đăng lên mạng.

Bước đầu, công an xác định đối tượng đã 9 lần ép nạn nhân quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông khác nhau và còn thu tiền mỗi người từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tổng được 10,7 triệu đồng. Không dừng lại, ngày 21/4, Trung còn ép M. đưa 10 triệu đồng để xóa các clip nhạy cảm.

Chuỗi hành vi đồi bại nêu trên đặt ra câu hỏi pháp lý về việc ngoài tội Cưỡng dâm, đối tượng còn có thể phải đối mặt những tội danh nào theo quy định?

Mai Thành Trung (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015, người nào dùng thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì bị xử lý hình sự về tội Cưỡng dâm. Trường hợp thuộc tình tiết phạm tội 2 lần trở lên, khung hình phạt có thể áp dụng theo Khoản 2 Điều này là 3-10 năm tù.

Từ thông tin công an cung cấp, ông Tuấn nhìn nhận đối tượng đã lợi dụng việc nắm giữ clip nhạy cảm của bạn gái cũ, đe dọa phát tán khiến nạn nhân rơi vào tình trạng quẫn bách và nhiều lần phải miễn cưỡng giao cấu với mình. Bởi vậy, có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối tượng về tội Cưỡng dâm với tình tiết định khung là cưỡng dâm 2 lần trở lên.

Không chỉ tống tình, đối tượng còn có hành vi tống tiền bạn gái cũ khi ép M. đưa 10 triệu đồng để xóa clip nhạy cảm. Đây có thể được xếp vào nhóm hành vi sử dụng những thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 và có thể bị xử lý thêm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Do hình phạt tại Khoản 1 Điều này thuộc nhóm tội danh cấu thành hình thức, tức tội phạm được coi là đã thực hiện từ khi hành vi hoàn thành mà không cần quan tâm tới giá trị tài sản nên Trung vẫn có thể bị xử lý hình sự, bất chấp việc đã chiếm đoạt được 10 triệu đồng của bạn gái hay chưa. Nếu bị xử lý về tội danh này, khung hình phạt có thể áp dụng để truy tố đối tượng là 1-5 năm tù.

Đối với hành vi ép buộc bạn gái cũ quan hệ tình dục với những người đàn ông khác, luật sư nhìn nhận có thể xảy ra 2 tình huống pháp lý. Theo đó, nếu nạn nhân thể hiện rõ thái độ bị cưỡng ép và những đối tượng khác biết rõ điều này nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục, những đối tượng này có thể được coi là đồng phạm với Trung về hành vi Cưỡng dâm.

Trường hợp thứ hai, nếu M. không thể hiện thái độ bị cưỡng ép và Trung không cho những đối tượng còn lại biết nạn nhân bị cưỡng dâm, dẫn tới việc quan hệ tình dục để thu tiền, Trung có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự thêm về tội Môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015.