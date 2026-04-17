Công trình gây bụi phố Cảm Hội: Chủ đầu tư, nhà thầu bị phạt 200 triệu đồng

Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, phường đã ra quyết định xử phạt chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình phá dỡ gây "bão bụi" tại số 65 phố Cảm Hội .

"Theo quyết định, chủ đầu tư bị phạt 165 triệu đồng, nhà thầu bị phạt 35 triệu đồng, tổng 200 triệu đồng", lãnh đạo UBND phường Hai Bà Trưng thông tin.

Chủ đầu tư và nhà thầu công trình bị xử phạt vì quá trình thi công không thực hiện che chắn hoặc che chắn không đảm bảo, để vật liệu xây dựng rơi vãi ra khu vực xung quanh, đồng thời tập kết vật liệu không đúng nơi quy định.

UBND phường Hai Bà Trưng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải cùng Công ty Cổ phần Thương mại phá dỡ Nam Bắc dừng ngay lập tức toàn bộ việc phá dỡ công trình tại số 65 Cảm Hội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Công trình cũng vi phạm về quy định về khởi công công trình theo Khoản 4, Điều 15 tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

UBND phường Hai Bà Trưng yêu cầu hai đơn vị liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải cùng Công ty Cổ phần Thương mại phá dỡ Nam Bắc dừng ngay lập tức toàn bộ việc phá dỡ công trình tại số 65 Cảm Hội. Đồng thời triển khai các biện pháp che chắn, đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyệt đối an toàn cho các hộ gia đình lân cận.

"Công trình chỉ được phép tiếp tục thi công khi đã hoàn thiện các thủ tục và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định", báo cáo của UBND phường Hai Bà Trưng nêu.

Trước đó, chiều 13/4, con phố Cảm Hội (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) rơi vào cảnh hỗn loạn khi một công trình đang phá dỡ phát tán luồng bụi khổng lồ, bao trùm toàn bộ khu vực.

Việc thi công đúng vào thời điểm đông người qua lại, đặc biệt là giờ tan học, khiến nhiều người bất ngờ, không kịp phản ứng. Nhiều học sinh hoảng sợ la hét khi bị bao phủ bởi bụi. Một số em vội vàng bịt kín mặt, nép vào bốt điện ven đường để tránh, trong khi phụ huynh và người đi đường cuống cuồng quay đầu xe, tìm cách rời khỏi khu vực.