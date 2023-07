Công an xã đánh người tại trụ sở có thể bị phạt đến 14 năm tù?

Như đã đưa tin, ngày 3/7, anh N.T.H. (38 tuổi, ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) đến Công an thị xã Mỹ Hào trình báo về việc, khoảng 13h cùng ngày, anh H. đến làm việc với Công an xã Hòa Phong bị Thượng úy Tống Hồng Núi đánh gây thương tích.

Hiện Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với Thượng úy Tống Hồng Núi.

Theo dõi sự việc, nhiều độc giả Dân trí thắc mắc, việc cán bộ công an xã không giữ được bình tĩnh, có biểu hiện "lạm quyền" như trên sẽ bị xử lý như thế nào?

Hình ảnh anh H. khi bước ra khỏi phòng bị cán bộ công an xã ghì cổ (Ảnh: M.P.).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định "mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm."

Vì vậy, việc cán bộ công an xã Hòa Phong có hành vi đánh người gây thương tích là vi phạm pháp luật và tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, người cán bộ này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đối với xử phạt hành chính: nếu hành vi cố ý gây thương tích chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cán bộ công an trên có thể bị phạt tiền từ 5-8 triệu đồng căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Bên cạnh đó, người này cũng phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm đ khoản 14 Điều 7 Nghị định này.

Trong trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì vị cán bộ này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với hình phạt tù cao nhất lên đến 07 năm và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Nếu xác định hành vi đánh người của cán bộ công an không xảy ra trong khi thi hành công vụ thì người này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự hiện hành. Theo đó, căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân mà người phạm tội có thể phải đối diện với mức hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; mức hình phạt cao nhất là phạt tù đến 14 năm.

Thêm vào đó, cán bộ này cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP. Theo đó, người này có thể bị áp dụng một trong 04 hình thức xử lý kỷ luật sau: khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi nhiệm.

Luật sư chia sẻ thêm, công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Do đó, cán bộ công an phải gương mẫu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân, làm gương cho người dân. Nếu xảy ra sai phạm cần phải xử lý nghiêm minh, tránh để xảy ra tình trạng "một con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cán bộ công an nhân dân.