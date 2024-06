Cố ý làm lộ, lọt đề thi THPT quốc gia: Mức án có thể lên tới 10 năm tù!

Bảo đảm bí mật đề thi THPT quốc gia luôn là vấn đề được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền lưu tâm, đặc biệt trong bối cảnh các thiết bị công nghệ hỗ trợ cho việc gian lận thi cử ngày một trở nên tinh vi. Trên thực tế, không ít trường hợp cố ý phát tán, làm lộ, lọt đề thi đã bị phát giác và xử lý.

Vậy theo quy định của pháp luật, người có hành vi cố ý phát tán hoặc làm lộ, lọt đề thi có thể bị xử lý ra sao?

Trả lời

Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT quy định đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Tối mật". Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi. Việc làm đề thi phải được thực hiện tại địa điểm an toàn, biệt lập, được lực lượng công an kiểm tra an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề cho tới khi hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin và phòng cháy, chữa cháy.

Như vậy, đối chiếu quy định trên, đề thi tốt nghiệp THPT chưa công khai được xếp vào nhóm bí mật Nhà nước độ "Tối mật". Mọi hành vi cố tình phát tán hoặc làm lộ, lọt đề thi trước thời điểm cho phép đều là hành vi vi phạm và bị áp dụng chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 4, Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người thực hiện hành vi Làm lộ bí mật Nhà nước; Đăng tải, phát tán bí mật Nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông không đúng quy định của pháp luật hoặc Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông không đúng quy định của pháp luật có thể bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt áp dụng sẽ bằng 2 lần mức phạt trên, tức 40-60 triệu đồng.

Về chế tài hình sự, Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Mức phạt cơ bản của tội danh này là 2-7 năm tù. Đối với trường hợp tài liệu nhà nước thuộc độ "tối mật", mức phạt tù có thể áp dụng là 5-10 năm tù.

Như vậy, đối chiếu với quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT và Bộ luật Hình sự 2015, hành vi cố ý làm lộ, lọt đề thi THPT quốc gia trái phép có thể đối diện khung hình phạt là 5-10 năm tù.

Ngoài ra, đối với trường hợp vô ý làm lộ, lọt đề thi, căn cứ khoản 2 Điều 338 Bộ luật Hình sự 2015, mức hình phạt có thể áp dụng là 2-7 năm tù.