Chuyển trường hơn 1 năm, giáo viên vẫn không được tăng lương, nâng phụ cấp

Chồng bà Nguyễn Thị Phương Linh (tỉnh Vĩnh Long) là giáo viên âm nhạc, công tác tại một trường THCS, thâm niên 21 năm, hiện giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31, hưởng lương bậc 3, hệ số 4,68 từ ngày 1/11/2023.

Tháng 7/2024, chồng bà Linh được điều động về giảng dạy môn âm nhạc tại một trường tiểu học, công tác cho đến nay, và chưa chuyển chức danh nghề nghiệp.

Mới đây, chồng bà được thông báo không được nâng mức phụ cấp thâm niên và hệ số lương. Trước tình huống này, bà Linh gửi thắc mắc tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, làm rõ trường hợp của chồng mình.

Về vấn đề bà Linh phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khoản 1 Điều 32 Luật Viên chức quy định: “Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó”.

Do đó, theo Bộ này, việc chồng bà Linh được cấp có thẩm quyền điều động từ vị trí việc làm giáo viên THCS sang giáo viên tiểu học giảng dạy môn âm nhạc là phù hợp, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm giáo viên tiểu học.

Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức quy định: “Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó”.

Vì vậy, khi chồng bà Linh được điều động về giảng dạy môn âm nhạc tại trường tiểu học phải được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định.

Việc chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên được thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Theo đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn, giáo viên cần hoàn thiện và cung cấp đầy đủ hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường để lãnh đạo nhà trường đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện việc chuyển chức danh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bao gồm, thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Như vậy, toàn bộ thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc của chồng bà Linh, dù ở chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hay giáo viên tiểu học, đều được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định hiện hành.