Địa phương nói vi phạm có từ trước thời điểm sáp nhập

Liên quan đến phản ánh hàng loạt biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị mới Dương Nội và khu đô thị Geleximco (Hà Nội) bị cơi nới, thay đổi kiến trúc, đại diện chính quyền phường Dương Nội và xã An Khánh cho biết đã yêu cầu rà soát, kiểm tra các công trình có dấu hiệu vi phạm.

Tại khu B, khu đô thị Geleximco, sau khi phóng viên Dân trí phản ánh dấu hiệu cải tạo, chiếm dụng không gian chung, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó trưởng phòng Kinh tế xã An Khánh, cho biết chỉ nắm được nội dung khi cán bộ chuyên môn dẫn phóng viên đến phòng làm việc.

Khu vực vườn hoa thuộc dãy biệt thự B32, Khu đô thị Geleximco, xã An Khánh bị hộ dân cơi nới, cải tạo thành không gian riêng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tại buổi trao đổi, lãnh đạo phòng kinh tế yêu cầu cán bộ chuyên môn làm rõ các nội dung báo chí phản ánh, đồng thời làm việc với ban quản lý khu đô thị để xác định tình trạng bàn giao, đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý khu vực này.

"Khu vực báo Dân trí phản ánh là vườn hoa thuộc dãy biệt thự B32. Qua kiểm tra, chủ căn biệt thự B32-15 thừa nhận đã thực hiện việc cải tạo. Còn chủ căn B32-16,17 cho biết họ chỉ có tường rào tiếp giáp khu đất, không cải tạo hay chỉnh trang khu vực vườn hoa", cán bộ Phòng Kinh tế xã An Khánh nói.

Trước những thông tin này, lãnh đạo Phòng Kinh tế xã An Khánh yêu cầu cán bộ chuyên môn làm việc trực tiếp với ban quản lý khu đô thị để xác định hồ sơ, quy hoạch và mục đích sử dụng của ô đất bị phản ánh. Ông Tiến yêu cầu làm rõ đây có phải đất vườn hoa, không gian sinh hoạt chung hay không trước khi có thông tin trả lời chính thức.

Đối với hai căn biệt thự B32-16 và B32-17 có dấu hiệu đập thông thành một căn, cơi nới, cải tạo khoảng sân phía trước, lãnh đạo phòng kinh tế cũng yêu cầu kiểm tra về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của xã.

Sau một tuần làm việc với chính quyền địa phương, ông Tiến cho biết xã vẫn đang xác minh để lập hồ sơ xử lý.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng khu đô thị mới Dương Nội và khu C, khu đô thị Geleximco, ông Cấn Xuân Dũng, Chánh văn phòng UBND phường Dương Nội cảm ơn thông tin mà báo Dân trí đã cung cấp, đồng thời thừa nhận địa bàn có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.

Những căn biệt thự liền kề tại khu An Phú Shop Villa (phường Dương Nội) giá cả chục tỷ đồng nhưng lại nhếch nhác và được cơi nới như khu tập thể cũ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Dân trí, phường đã yêu cầu cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát các công trình vi phạm và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý. Phần lớn công trình có vi phạm tồn tại trước thời điểm sáp nhập", ông Dũng cho hay.

Đại diện UBND phường Dương Nội thừa nhận biệt thự được cải tạo thành nhà hàng, bịt kín khoảng không phía sau để làm bếp hoặc xây dựng thành kho... rất nhiều. Những trường hợp này UBND phường được đưa vào danh sách rà soát và có kế hoạch xử lý.

Đối với các công trình có dấu hiệu vi phạm tại khu C, khu đô thị Geleximco, ông Dũng cho biết một số trường hợp đã tồn tại từ trước khi sáp nhập. Khi một hộ dân xây dựng, những hộ khác lấy lý do làm giống nhà bên cạnh, đua nhau làm.

Đại diện UBND phường Dương Nội thừa nhận những công trình như báo Dân trí phản ánh là có sai phạm. "Nếu chỉ dựng khung, lợp mái kính cường lực để che mưa thì có thể chấp nhận, còn việc xây dựng tường kiên cố, bịt kín là làm ảnh hưởng đến quy hoạch khu đô thị", ông Dũng nói.

Chánh văn phòng UBND phường Dương Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch 363/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, địa phương đang tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trong đó, các biệt thự cơi nới, quây tôn làm bếp... đã được đưa vào diện kiểm tra, xử lý.

"Những công trình vi phạm báo Dân trí đã phản ánh đều nằm trong danh sách xử lý. Những vi phạm mới phường sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra, xử lý. Với các tồn tại cũ sẽ có lộ trình giải quyết.

Quan điểm của địa phương là xử lý vi phạm triệt để. Tuy nhiên, trong một số nội dung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phường vẫn phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân nhưng trên tinh thần thượng tôn pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm", ông Dũng nói.

Theo đại diện UBND phường Dương Nội, từ 1/7/2025 đến nay, địa phương rất quyết liệt trong việc xử lý đối với những trường hợp vi phạm, đặc biệt vượt tầng, vượt tum, xây dựng trên đất nông nghiệp... chỉ có "cơi nới nhỏ" trong khu đô thị, các công trình làm từ giai đoạn chưa bàn giao cho phường.

Theo thông tin cập nhật, đại diện Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Dương Nội cho biết đã gửi văn bản thông báo đến các hộ gia đình vi phạm, yêu cầu tự giác tháo dỡ công trình sai phạm.

Khu đô thị bị "băm nát" bởi nạn cơi nới

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh về tình trạng nhiều biệt thự, nhà liền kề trên địa bàn phường Dương Nội và xã An Khánh bị cơi nới, thay đổi kiến trúc, ảnh hưởng đến quy hoạch chung.

Ghi nhận của phóng viên tại khu An Phú Shop Villa, khu đô thị mới Dương Nội, phố Phan Kế Toại, cho thấy hàng chục căn biệt thự liền kề đã và đang bị thay đổi thiết kế tầng 1, dựng mái tôn tại khoảng lùi công trình.

Nhiều căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng diện mạo trở nên nhếch nhác bởi tình trạng cơi nới, tận dụng gần như toàn bộ diện tích sân trước và phía sau. Mái tôn được dựng kín hai phía căn nhà, một số nơi còn xây tường bao, bịt kín khoảng sân để làm kho hoặc mở cửa kinh doanh.

Thực trạng biệt thự cơi nới diễn ra tại khu An Phú Shop Villa, phường Dương Nội nhiều năm nay (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không ít căn biệt thự được cải tạo thành nhà hàng bia, cửa hàng tạp hóa, cơ sở sửa chữa điều hòa. Một số công trình còn thay đổi gần như toàn bộ mặt tiền, tạo kiến trúc khác biệt so với những căn nhà liền kề trong cùng dãy.

Tình trạng này diễn ra phổ biến dọc hai bên tuyến phố. Nhiều chủ nhà tận dụng khoảng không theo thiết kế ban đầu để mở rộng diện tích kinh doanh, khiến những dãy biệt thự vốn được quy hoạch đồng bộ mang diện mạo nham nhở.

Tại khu C, khu đô thị Geleximco, tình trạng thay đổi kiến trúc cũng xuất hiện ở nhiều dãy nhà. Ghi nhận tại dãy C16 cho thấy căn C16-55 có mặt ngoài bị thay đổi hoàn toàn so với thiết kế chung.

Ở dãy C12, căn biệt thự C12-15 nằm tại vị trí góc cũng được cơi nới, cải tạo mặt tiền thành sàn ban công rộng. So với căn nhà liền kề, công trình này không còn khoảng sân theo thiết kế ban đầu.

Đáng chú ý, một số công trình khác tại khu C vẫn đang thi công, có dấu hiệu cải tạo khoảng sân phía trước thành sàn ban công, làm thay đổi mật độ xây dựng. Việc thi công diễn ra công khai trong nhiều ngày.

Tại khu B và khu A, khu đô thị Geleximco, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận. Đặc biệt, người dân phản ánh một phần không gian chung có dấu hiệu bị cải tạo, sử dụng như sân vườn riêng.

Tại góc dãy B32, phóng viên ghi nhận khu đất được cho là không gian sinh hoạt chung đã được cải tạo thành vườn, có thảm cỏ, lối đi lát đá, thiết bị vui chơi và bàn ghế ngoài trời. Đáng chú ý, lối đi bên trong khu vực này dẫn tới hai căn biệt thự B32-15 và một căn đang cải tạo. Cả hai căn đều có cửa mở ra phía sân chơi.

Căn nhà liền kề C16-55, khu đô thị Geleximco cơi nới mặt tiền và làm khác biệt hoàn toàn so với kiến trúc chung của dãy nhà (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khoảng đất đối diện biệt thự B32-15 cũng được cải tạo, chuyển sang trồng cây ăn quả, tạo nên sự khác biệt với cảnh quan chung của khu đô thị.

Trao đổi về thực trạng này, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng biệt thự, nhà liền kề trong các khu đô thị được thiết kế đồng bộ về kiến trúc, chiều cao, mật độ xây dựng và khoảng lùi.

Những khoảng không gian ngoài trời, sân vườn hay phần lưu không giữa các công trình đều nằm trong ý đồ quy hoạch chung, chứ không phải diện tích mà gia chủ có thể tùy ý thay đổi sau khi nhận nhà.

"Không gian sân vườn, khoảng lưu không của các căn biệt thự, nhà liền kề chính là không gian của khu đô thị, được thiết kế trong một tổng thể thống nhất của cả khu vực, cả dãy phố. Không thể có chuyện mua nhà xong, mỗi người muốn xây thế nào, cải tạo thế nào cũng được", ông nói.

Nhìn vào tình trạng cơi nới, lấn chiếm không gian chung tại một số khu đô thị hiện nay, Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, bày tỏ lo ngại và chỉ ra rằng khi những hoạt động cải tạo, cơi nới diễn ra công khai trong nhiều ngày nhưng không được kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy không thể lường trước.

Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng cho rằng, việc tự ý cải tạo, sửa chữa sai thiết kế không chỉ làm thay đổi hình thái từng công trình mà còn phá vỡ kiến trúc tổng thể, khiến cảnh quan khu đô thị mất đi sự đồng bộ vốn có.

Theo ông, một khu đô thị được quy hoạch thống nhất có thể trở nên nhếch nhác khi mỗi hộ tự ý thay đổi theo nhu cầu riêng. Có gia đình xây dựng lại cổng ra vào theo kiểu lâu đài, trong khi không ít hộ lợp mái tôn, tận dụng khoảng lưu không giữa các căn biệt thự làm nơi kinh doanh hoặc kho chứa hàng.

Đáng lo ngại hơn, việc lấn chiếm không gian còn có thể gây ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật và cản trở công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố.