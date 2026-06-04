Chế tài xử lý kẻ nghi "ngáo đá" chém người giữa đường ở Hải Phòng

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 2/6, Phan Tuấn Hưng (45 tuổi, ở Hải Phòng) cầm dao bầu tấn công một người phụ nữ 56 tuổi tại khu vực trước cây xăng số 116 Lạch Tray, khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân (Hải Phòng). Theo người dân, tại thời điểm gây án, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá".

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng, khống chế đối tượng. Theo công an, trong quá trình bắt giữ, Hưng chống trả quyết liệt và dùng dao chém một đại úy công an đứt gân cơ ngón tay, phải điều trị tại bệnh viện. Về phía người phụ nữ, nạn nhân không quen biết, không có mâu thuẫn với đối tượng, bị thương tích ở vùng mặt, mắt, đùi và hai chân.

Đối tượng dùng hung khí chém người phụ nữ giữa đường (Ảnh cắt từ clip).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết dù Hưng phạm tội trong tình trạng bị nghi mất nhận thức, không làm chủ được hành vi do sử dụng chất kích thích nhưng đây không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự cho đối tượng này.

Cụ thể, theo Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, dù "ngáo đá" hay say xỉn, đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Về diễn biến hành vi, từ dữ liệu clip ghi lại sự việc, công an sẽ làm rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi đối với người phụ nữ. Nếu kết quả xác minh cho thấy đối tượng chủ đích sử dụng hung khí tấn công vào các vị trí trọng yếu như mặt, mắt, đầu... của nạn nhân với thái độ hung bạo và tần suất lớn, có khả năng lập tức tước đoạt tính mạng người khác, hành vi này có dấu hiệu tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trong trường hợp nạn nhân may mắn thoát nạn, hành vi này sẽ thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Ngoài ra, ngay sau khi tấn công nạn nhân và bị công an vây bắt, Hưng tiếp tục dùng dao chống trả khiến một cán bộ công an bị đứt gân cơ ngón tay. Đối với hành vi này, tùy thuộc mức độ tổn hại sức khỏe của cán bộ công an, đối tượng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 với các tình tiết định khung là dùng hung khí nguy hiểm và phạm tội đối với người đang thi hành công vụ.

Đồng thời, với việc sử dụng dao để xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác, căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 01/TANDTC-PC của TAND Tối cao, đối tượng còn có thể bị xử lý thêm về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.