Chế tài hình sự - giải pháp triệt để cho hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn

Dự án sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2026 được Bộ Công an xây dựng và lấy ý kiến đang mở ra một bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận các hành vi xâm hại môi trường. Trong đó, cơ quan quản lý đề xuất bổ sung 3 hành vi vi phạm về môi trường vào nhóm tội phạm hình sự, bao gồm đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại; gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn; tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt) đối với các loài động vật.

Trong đó, đề xuất hình sự hóa hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi "ô nhiễm tiếng ồn" đang trở thành vấn nạn len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống, bào mòn chất lượng sống của cộng đồng. Từ những dàn karaoke tự phát đến việc sử dụng loa công suất lớn kéo dài, tình trạng này đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Tình trạng hát karaoke tự phát trong các khu dân cư đang trở thành "ác mộng" của nhiều người (Ảnh minh họa: Tâm An).

"Thảm họa tiếng ồn"

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá trước tiên, cần nhìn nhận công bằng rằng các hoạt động giải trí bằng âm nhạc như hát karaoke vốn là nhu cầu chính đáng, góp phần cân bằng đời sống tinh thần của người dân. Pháp luật không cấm, và cũng không nên cấm những nhu cầu chính đáng đó. Tuy nhiên, giống như nhiều hoạt động khác, mọi hoạt động giải trí vẫn phải chịu sự quản lý, điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật và nằm trong những giới hạn nhất định nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội cũng như môi trường sống của những người xung quanh.

"Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn đã được quy định cụ thể tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn số QCVN 27:2025/BNNMT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BNNMT ngày 14/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, các khu vực bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn được phân tách thành 5 khu vực chính với các ngưỡng tiếng ồn cho phép khác nhau.

Ví dụ đối với Khu vực A là trường học, bệnh viện hay các cơ quan Nhà nước, ngưỡng tiếng ồn cho phép trong các khoảng thời gian trong ngày lần lượt là 40dB (22h đến trước 4h sáng hôm sau), 45dB (từ 18h đến 22h) và 50dB (từ 6h đến trước 18h).

Đối với Khu vực B là nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, tập thể, khách sạn hay các cơ sở dịch vụ lưu trú (gọi chung là khu dân cư), ngưỡng tiếng ồn được quy định lần lượt là 45dB (22h đến trước 4h sáng hôm sau), 50dB (từ 18h đến 22h) và 55dB (từ 6h đến trước 18h).

Pháp luật đã có quy định cụ thể về ngưỡng tiếng ồn, và việc hát karaoke hay sử dụng các thiết bị truyền phát âm thanh phải đảm bảo tuân thủ những quy định này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn còn rất lớn, không khó để bắt gặp những khu dân cư mà tiếng loa kéo, tiếng karaoke kéo dài từ chiều tối đến khuya, thậm chí xuyên đêm, bất chấp phản ánh của người xung quanh. Việc lạm dụng các hình thức giải trí bằng âm thanh vô hình trung tạo ra "thảm họa tiếng ồn", gây tác dụng ngược và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân", luật sư đánh giá.

Theo luật sư, các quy định điều chỉnh luôn đi kèm với chế tài xử lý, bao gồm hành chính và hình sự. Thực tiễn cho thấy đối với các vi phạm về môi trường, không ít trường hợp nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như hủy hoại rừng, hủy hoại nguồn lợi thủy sản hay vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, bảo vệ động vật hoang dã hoặc động vật nguy cấp, quý hiếm... Những quy định này đã góp phần nâng cao đáng kể ý thức tuân thủ và tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt.

Tuy nhiên, đối với các vi phạm về tiếng ồn, pháp luật hiện chỉ quy định chế tài về hành chính, cùng với đó là những quy định đặc thu về quy chuẩn kỹ thuật khiến việc giám định, định mức và xử lý vi phạm tiếng ồn gặp nhiều khó khăn, vô tình tạo ra tâm lý bất chấp và "nhờn luật" trong một bộ phận người dân.

Ô nhiễm tiếng ồn có thể không mang lại những hậu quả nhãn tiền hay tác động ngay lập tức như những lĩnh vực khác nhưng mang tính âm ỉ, liên tục, kéo dài. Nếu ô nhiễm tiếng ồn xảy ra liên tục và thường xuyên vượt ngưỡng, những hệ lụy tạo ra với sức khỏe con người và đời sống xã hội chắc chắn là không nhỏ. Bởi vậy, sự xuất hiện của chế tài hình sự sẽ đem đến cho những cơ quan quản lý một "thanh gươm" đủ mạnh để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, lặp lại trật tự và bảo vệ quyền được sống yên bình của người dân.

Loa kẹo kéo - một trong những "hung thần" đối với người dân tại các khu dân cư (Ảnh minh họa: Toàn Vũ).

Pháp luật quy định chế tài ra sao?

Còn theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), pháp luật hiện quy định khá đầy đủ về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm môi trường từ hoạt động đốt chất thải nguy hại, được ghi nhận cụ thể tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Điều 22 Nghị định này quy định hành vi vi phạm các quy định về tiếng ồn, tùy thuộc mức độ nghiêm trọng và mức độ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về âm thanh có thể bị áp dụng các mức phạt vi phạm hành chính khác nhau, từ phạt cảnh cáo tới phạt tiền tối đa là 160 triệu đồng (áp dụng trong trường hợp gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên).

Không chỉ giới hạn quy chuẩn về âm thanh, Nghị định này còn giới hạn việc gây ồn nếu vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về độ rung cũng có thể bị xử phạt với mức phạt cao nhất lên tới 170 triệu đồng.

Đối với hành vi đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại, tùy thuộc khối lượng chất thải được đốt, mức phạt tối đa có thể áp dụng theo Nghị định này là 600 triệu đồng, áp dụng đối với trường hợp đốt từ 3.000 kg chất thải nguy hại trở lên.

Như vậy, pháp luật đã có những chế tài xử lý vi phạm cụ thể với mức phạt không nhỏ đối với những hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn, độ rung hoặc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đây vẫn là thực trạng nhức nhối trong đời sống thường ngày mà các cơ quan quản lý có thẩm quyền chưa thể xử lý triệt để bởi nhiều khó khăn xảy ra trên thực tế.

"Việc xử lý những vi phạm về tiếng ồn hay môi trường gặp khó khăn bởi đây là những vi phạm thường mang tính đặc trưng khi thường diễn ra nhanh, ngắt quãng, có thể nhanh chóng kết thúc và khó bắt quả tang; việc đo tiếng ồn hay xác định mức ô nhiễm cần những thiết bị chuyên môn, quy trình kỹ thuật đạt chuẩn trong khi lực lượng kiểm tra, các cơ quan quản lý có chuyên môn còn mỏng, khó có thể thường xuyên kiểm tra và phản ứng kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều vụ việc phát sinh trong khu dân cư, người dân mang tâm lý ngại va chạm với hàng xóm hoặc sợ bị trả đũa nên hiếm khi tố cáo, phản ánh tới cùng. Ngoài ra, pháp luật hiện chỉ quy định mức phạt hành chính, chưa hình sự hóa những vấn đề này nên một bộ phận người dân còn có tâm lý "nhờn luật", chấp nhận việc bị xử phạt để hoạt động một cách bất chấp nhằm thu về những giá trị kinh tế cao hơn.

Bởi vậy, việc đề xuất hình sự hóa những vấn đề liên quan tới ô nhiễm tiếng ồn, độ rung hay môi trường dù có thể tạo cảm giác không thoải mái, gò bó hay ngột ngạt đối với một bộ phận người dân nhưng về tổng thể, đây là biện pháp cần thiết nhằm thiết lập trật tự xã hội, tạo ra một môi trường sống lành mạnh đối với người dân", luật sư phân tích.

Một vụ việc đáng tiếc xảy ra tại TPHCM hồi tháng 6/2025 khi người đàn ông giật sập cửa hàng xóm vì bức xúc tiếng ồn từ việc hát karaoke (Ảnh cắt từ clip).

Người dân cần phản ánh, kiến nghị, tố cáo ra sao?

Từ thực trạng ô nhiễm tiếng ồn và những đề xuất mới nhất của các cơ quan quản lý, ông Giáp kỳ vọng nếu được đưa vào áp dụng trên thực tiễn, những quy định mới có thể tạo ra chuyển biến tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, để có thể thực sự tạo ra bước chuyển, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và người dân.

Trong đó, các cơ quan Nhà nước cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức người dân, đồng thời tích cực kiểm tra và ghi nhận những phản ánh, kiến nghị, tố cáo thông qua các phương tiện để giải quyết sự việc kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đối với người dân, bản thân mỗi cá nhân cần tự nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời cập nhật kiến thức pháp luật để trước hết phòng ngừa những rủi ro về pháp lý không đáng có cho bản thân. Nếu gặp phải những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, cần nhanh chóng thu thập chứng cứ hợp lệ thông qua các biện pháp như quay video, chụp ảnh ghi nhận cụ thể thời gian, không gian, địa điểm... mà hành vi vi phạm được thực hiện, đồng thời ghi nhận lời làm chứng (nếu có) của những người xung quanh.

Ngoài ra, mỗi cá nhân có thể tự sử dụng thiết bị đo tiếng ồn hoặc đo chất lượng môi trường để thu thập chứng cứ mang tính chất tham khảo, hỗ trợ ban đầu cho cơ quan chức năng xác minh vi phạm. Cần lưu ý rằng quá trình đo tiếng ồn phải được ghi nhận lại bằng video để làm bằng chứng có giá trị pháp lý và đảm bảo việc xác định tiếng ồn thực hiện theo Quy chuẩn QCVN 26:2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn như vị trí đo phải có tính đại diện chung, tập trung vào nguồn gây ồn và tránh tối đa các nguồn ô nhiễm âm thanh khác...

Về chất lượng, thiết bị đo sử dụng cần đảm bảo là thiết bị đo loại 1 theo quy định tại Tiêu chuẩn số TCVN 12527-1:2018 - Điện âm - Máy đo mức âm được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, việc đo đạc còn phải đảm bảo các tiêu chí phụ khác như điều kiện môi trường (trời không mưa, thiết bị đo có chụp chắn gió...); thời gian đo đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi tạp âm; phương pháp đo; kết quả đo và đánh giá sự phù hợp...

"Như đã nói, do đặc thù các hành vi này diễn ra tức thời, nếu phản ánh chậm thì rất khó kiểm tra, đo đạc và xử lý. Vì vậy, người dân nên chủ động thu thập chứng cứ, lưu giữ bằng chứng khách quan nhất có thể và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời lập biên bản, kiểm tra thực tế và xử lý theo quy định pháp luật", luật sư khuyến cáo.