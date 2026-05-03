Cháy ô tô 2 người chết, tài xế có phải chịu trách nhiệm?

Như Dân trí thông tin, chiều 1/5, ô tô do tài xế A. (24 tuổi, ở xã Thăng Điền, Đà Nẵng) điều khiển đang đổ xăng thì phần cốp xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm phương tiện. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được khống chế nhưng 2 người mắc kẹt ở trong xe là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng ở xã Thăng Điền) đều đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe khi phát nổ có chở 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em được sạc đầy. Thời điểm hỏa hoạn, một nhân chứng cho biết có nghe thấy tài xế nói cứu chiếc xe nhưng không được thông báo có người mắc kẹt bên trong.

Cây xăng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh sự tiếc thương cho 2 nạn nhân xấu số, nhiều người còn bày tỏ sự bất bình trước cách xử lý của tài xế tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Độc giả Nguyễn Văn Lê bình luận: "Xem thấy cậu tài xế lúc phát hiện cháy ở đuôi xe rồi bỏ chạy luôn mà thấy bực và buồn. Chỉ cần trước khi chạy cậu ta giật cửa chỗ lái xe nơi anh ta đang đứng thì cơ hội sống cho 2 cháu kia rất cao".

"Tài xế này nên bị điều tra xem có ổn không. Tại sao cậu ta la làng kêu cứu xe mà không kêu cứu người trong xe trước?", bạn đọc Nguon Phan đặt nghi vấn.

"Tài xế ở gần cửa xe sao không mở cửa cứu mà bỏ chạy là sao?", "Kỹ năng của tài xế quá kém, cần xem xét trách nhiệm của người này", "Tài xế kể cả nói không nhớ có người trên xe thì vẫn cần bị xem xét trách nhiệm hình sự"... nhiều độc giả khác có chung quan điểm và nêu ý kiến về việc xử lý hình sự đối với người này.

Vậy dưới góc độ pháp lý, tài xế này có thể phải chịu trách nhiệm ra sao?

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá trên những thông tin hiện có, vụ hỏa hoạn có thể coi là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài kiểm soát của tài xế và những người liên quan. Tuy nhiên, đây không phải căn cứ để mặc định miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan.

Theo luật sư, vấn đề mấu chốt là yếu tố lỗi (nếu có) dẫn tới hỏa hoạn. Tùy thuộc kết quả xác minh, có thể xảy ra 2 tình huống pháp lý cơ bản như sau:

Thứ nhất, nếu nguyên nhân sự việc được xác định là do sự kiện khách quan, bất ngờ, không thể lường trước, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, đây có thể được coi là sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại về người và tài sản mà nguyên nhân do sự kiện bất khả kháng và hoàn toàn không do lỗi con người, trách nhiệm pháp lý về dân sự và hình sự có thể được miễn trừ.

Chiếc xe gặp nạn tại cây xăng (Ảnh: A Thành).

Thứ hai, nếu trong quá trình xác minh có xuất hiện yếu tố lỗi dẫn tới hỏa hoạn, ví dụ như chở các chất dễ gây cháy nổ trong xe; có sự chủ quan, cẩu thả trong quá trình vận chuyển pin trong điều kiện trời nắng và đỗ xe tại cây xăng, dẫn tới tiếp xúc với nguồn lửa, nhiệt độ cao, các chất dễ gây cháy nổ hay sử dụng bật lửa, hút thuốc lá hoặc kích hoạt các nguồn lửa, dễ cháy khác tại cây xăng... thì trách nhiệm hình sự có thể được cơ quan điều tra xem xét về dấu hiệu của các hành vi như vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy hay vô ý làm chết người...

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng sẽ được tập trung làm rõ là tài xế có điều kiện để cứu giúp các nạn nhân hay không. Nếu kết quả xác minh cho thấy người này có điều kiện để cứu giúp nhưng không thực hiện, trách nhiệm hình sự về hành vi Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể được xem xét áp dụng.