"Xén vỉa hè, dải phân cách, để giảm ùn tắc không phải giải pháp triệt để. Không biết đến khi không còn chỗ để xén, các nhà quản lý sẽ nghĩ ra phương án nào? Cứ mở rộng chỗ này rồi lại thu hẹp chỗ khác, cuối cùng tình trạng ùn tắc vẫn không được giải quyết.

Thay vì tiếp tục những giải pháp chắp vá, tốn kém mà chưa chắc mang lại hiệu quả, hãy tìm phương án căn cơ, đồng bộ hơn để giải quyết vấn đề giao thông", độc giả Nguyễn Hồng Dũng nêu quan điểm sau thông tin "Hà Nội xén vỉa hè và dải phân cách, mở rộng 7 tuyến đường phố".

Dải phân cách giữa đường Lê Văn Lương, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), đã hoàn thành công tác công tác chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện để triển khai thi công trên 7 tuyến đường, phố gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến.

Việc xén hè nhằm mở rộng làn đường xe chạy, góp phần giải quyết các điểm ùn nghẽn trên toàn tuyến.

Nhiều người cho rằng ở những tuyến phố có vỉa hè rộng nhưng lòng đường chật hẹp, việc điều chỉnh diện tích vỉa hè để tăng không gian lưu thông cho phương tiện là cần thiết.

Độc giả Nguyen Huong cho rằng khu vực cần được ưu tiên mở rộng trên đường Khuất Duy Tiến là hai lối lên, xuống Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến nút giao Ngụy Như Kon Tum - Khuất Duy Tiến. Theo bạn đọc này, đây là điểm thường xuyên ùn tắc, khiến phương tiện ùn ứ kéo dài ở cả hai chiều.

Đồng tình với việc xén hè để mở rộng các nút giao thông, một độc giả khác cho rằng những tuyến đường thường xuyên kẹt xe, có vỉa hè rộng nên được xem xét điều chỉnh.

"Không xén vỉa hè thì hàng quán chiếm dụng, xe máy cũng leo lên để đi mỗi khi tắc đường", một độc giả bày tỏ.

Bạn đọc Ngng Nhi cũng lấy ví dụ đường Huỳnh Thúc Kháng, nơi theo người này, vỉa hè rộng trong khi lòng đường thì hẹp. Độc giả cho rằng có thể xén bớt phần vỉa hè quá rộng để tăng diện tích lưu thông, đồng thời hạn chế tình trạng hàng quán chiếm dụng không gian công cộng.

Ở một góc nhìn khác, độc giả Tâm Nhi cho rằng xén vỉa hè là giải pháp thực tế, song băn khoăn về thời điểm triển khai.

"Vì sao Hà Nội lại hay triển khai việc này vào dịp cuối năm nhỉ. Cuối năm tình trạng ô nhiễm đã đáng lo ngại, trong khi việc xén hè, chặt cây còn ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị", bạn đọc đặt vấn đề, đồng thời cho rằng nên cân nhắc triển khai vào khoảng tháng 5, khi học sinh, sinh viên nghỉ hè và lưu lượng giao thông có thể giảm.

"Chẳng lẽ cứ cắt xén vỉa hè, dải phân cách mãi, không có giải pháp nào tốt hơn? Việc xén vỉa hè chưa rõ có giảm ùn tắc giao thông không nhưng hè phố sẽ mất sự khang trang, chưa nói đến chi phí sửa chữa hệ thống hạ tầng ngầm. Chút vỉa hè còn lại thì xe máy, kinh doanh chiếm dụng, người đi bộ thế nào?", độc giả Nam Le đặt câu hỏi.