Con vay không có khả năng trả, cha mẹ ký giấy nhận trả nợ thay

Theo nội dung bản án, từ năm 2015 đến năm 2020, chị V. (Đồng Tháp) nhiều lần vay tiền của bà T. để kinh doanh. Tổng số tiền chị V. đã vay là 427 triệu đồng.

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, lại phải nuôi hai con nhỏ sau khi ly hôn, chị V. mất khả năng thanh toán. Năm 2020, người con gái nhờ cha mẹ ruột là ông T. và bà C. hỗ trợ trả nợ thay.

Ngày 2/11/2020 (âm lịch), ông T. và bà C. ký giấy biên nhận nợ với bà T., xác nhận khoản tiền 427 triệu đồng. Theo thỏa thuận, cứ 3 tháng, vợ chồng ông T. trả một lần 7 triệu đồng cho đến khi hết nợ.

Từ tháng 2/2021 đến ngày 30/1/2025, ông T. và bà C. đã thanh toán tổng cộng 112 triệu đồng, tương ứng 16 lần trả nợ, sau đó ngừng trả nợ. Số tiền gốc còn lại là 315 triệu đồng.

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Thấy bên vay không có ý định tiếp tục trả nợ, bà T. khởi kiện, yêu cầu vợ chồng ông T. trả số tiền gốc còn thiếu cùng tiền lãi.

Tại tòa, phía bị đơn không đồng ý với yêu cầu này. Ông T. và bà C. cho rằng khoản tiền 427 triệu đồng thực chất là do con gái vay để kinh doanh, hai người chỉ ký giấy nhận nợ thay chứ không trực tiếp vay hay nhận tiền từ bà T..

Vợ chồng ông T. cũng cho rằng mình không vi phạm thỏa thuận bởi giấy biên nhận chỉ quy định cứ 3 tháng trả 7 triệu đồng, không bắt buộc phải thanh toán toàn bộ khoản nợ trong một lần. Do đó, hai người đề nghị được tiếp tục trả dần số tiền 315 triệu đồng còn thiếu.

Trong khi đó, chị V. xác nhận mình là người vay tiền ban đầu và khẳng định cha mẹ chỉ đứng ra hỗ trợ trả thay trong hoàn cảnh khó khăn. Chị tiếp tục nhờ cha mẹ thanh toán khoản nợ còn lại do bản thân chưa có thu nhập ổn định, phải nuôi hai con nhỏ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân Khu vực 4 - tỉnh Đồng Tháp chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T., buộc ông T. và bà C. liên đới trả 315 triệu đồng tiền gốc cùng hơn 6,7 triệu đồng tiền lãi.

Không đồng ý với phán quyết, ông T. và bà C. kháng cáo, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hai người còn yêu cầu bà T. trả lại 112 triệu đồng đã thanh toán, cho rằng đây là khoản tiền trả nhầm do không phải nghĩa vụ của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T. và bà C. tiếp tục đề nghị được trả nợ dần theo thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, phía nguyên đơn không đồng ý với phương án này.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận định, yêu cầu khởi kiện của bà T. có căn cứ bởi giấy biên nhận nợ ngày 2/11/2020 (âm lịch) có chữ ký của ông T. và bà C. Hai người cũng thừa nhận đã ký nhận nợ thay con gái và thực tế đã thanh toán cho bà T. 112 triệu đồng.

Theo tòa, việc khoản nợ ban đầu phát sinh từ giao dịch giữa chị V. và bà T. không làm thay đổi nghĩa vụ của ông T., bà C. đối với nguyên đơn khi hai người đã ký giấy nhận nợ và thực hiện việc thanh toán.

Quan hệ giữa chị V. với cha mẹ là quan hệ riêng về quyền và nghĩa vụ. Nếu phát sinh nghĩa vụ hoàn trả do cha mẹ trả nợ thay thì chị V. có trách nhiệm thực hiện với cha mẹ, không phải là căn cứ để ông T. và bà C. phủ nhận nghĩa vụ đối với bà T.

Đối với đề nghị tiếp tục trả dần, tòa cho rằng ông T. và bà C. đã vi phạm thời gian thanh toán theo thỏa thuận. Cụ thể, khoản tiền tương ứng 112 triệu đồng phải được thanh toán đến tháng 10/2024 nhưng đến ngày 30/1/2025 hai người mới thực hiện. Sau khi bà T. khởi kiện, ông T. và bà C. cũng không tiếp tục trả tiền.

Do phía nguyên đơn không đồng ý cho bị đơn tiếp tục trả dần nên tòa không có cơ sở chấp nhận đề nghị này.

Về yêu cầu đòi lại 112 triệu đồng đã thanh toán, hội đồng xét xử xác định tại cấp sơ thẩm, bị đơn không có yêu cầu phản tố nên nội dung này không được xem xét.

Từ những căn cứ trên, TAND tỉnh Đồng Tháp không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa buộc ông T. và bà C. phải liên đới thanh toán cho bà T. 315 triệu đồng tiền gốc và 6,7 triệu đồng tiền lãi.

Ký nhận nợ thay người thân cần hiểu rõ trách nhiệm của mình

Phía sau bản án, luật sư Trịnh Văn Dũng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết pháp luật không mặc nhiên quy định cha mẹ phải trả nợ thay cho con đã thành niên hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, một người có thể tự nguyện cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho người khác. Khi đó, trách nhiệm pháp lý sẽ phụ thuộc vào nội dung cam kết và ý chí của các bên.

Theo Điều 335 Bộ luật Dân sự năm 2015, bảo lãnh là việc người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến hạn mà người này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Như vậy, nếu cha mẹ tự nguyện bảo lãnh khoản vay của con, họ có thể phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi và điều kiện bảo lãnh đã cam kết.

Một trường hợp khác là chuyển giao nghĩa vụ. Điều 370 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao. Khi việc chuyển giao có hiệu lực, người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý không phải cứ ký vào giấy xác nhận nợ hoặc giấy nhận nợ thay là mặc nhiên được xác định là bảo lãnh hay chuyển giao nghĩa vụ. Cần xem xét cụ thể nội dung văn bản, ý chí của những người tham gia giao dịch, phạm vi cam kết và cả quá trình thực hiện nghĩa vụ sau khi ký.

Trong vụ việc này, cha mẹ cho rằng họ không trực tiếp vay tiền, không nhận khoản tiền cho vay mà chỉ đứng ra ký giấy nhận nợ để giúp con gái. Tuy nhiên, họ đã ký văn bản xác nhận khoản nợ và thực tế thực hiện việc thanh toán cho chủ nợ. Tòa án căn cứ vào những tình tiết đó để xem xét trách nhiệm của họ đối với khoản tiền còn lại.

Từ vụ án, luật sư khuyến cáo người dân cần thận trọng trước khi ký giấy nhận nợ thay hoặc cam kết trả nợ thay người thân. Trước khi đặt bút ký, cần xác định rõ mình đang bảo lãnh, nhận chuyển giao nghĩa vụ hay chỉ hỗ trợ thanh toán; đồng thời làm rõ số tiền, thời hạn, phương thức trả nợ và trách nhiệm của mỗi bên nếu người vay ban đầu không có khả năng trả tiền.

Người cho vay cần lưu ý gì khi khởi kiện đòi nợ?

Ở chiều ngược lại, theo luật sư, khi nợ đến hạn mà con nợ không trả, chủ nợ có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án nơi bị đơn cư trú theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Để bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp, luật sư Dũng lưu ý người cho vay cần chủ động lưu giữ chứng cứ và xác định rõ nghĩa vụ của người vay.

Trước hết, giấy vay tiền hoặc giấy xác nhận nợ nên thể hiện đầy đủ thông tin các bên, số tiền vay, thời hạn trả, lãi suất (nếu có) và chữ ký của người có nghĩa vụ. Trường hợp có người thứ 3 đứng ra bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ trả nợ thay, nội dung cam kết cũng cần được ghi nhận cụ thể, tránh cách diễn đạt chung chung dẫn đến tranh chấp về trách nhiệm sau này.

Người cho vay cần lưu giữ chứng cứ giao nhận tiền như giấy biên nhận, sao kê chuyển khoản, tin nhắn, email hoặc tài liệu thể hiện việc người vay thừa nhận khoản nợ. Khi khởi kiện, cần xác định rõ tiền gốc, tiền lãi theo thỏa thuận, lãi chậm trả và các khoản đã thanh toán để tính toán chính xác số tiền còn phải trả.

Một vấn đề khác luật sư lưu ý đó là thời hiệu khởi kiện. Theo Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Về thẩm quyền giải quyết, thông thường, tranh chấp được khởi kiện tại tòa án nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hồ sơ khởi kiện cần có đơn khởi kiện, giấy vay tiền hoặc giấy xác nhận nợ, chứng cứ giao nhận tiền, tài liệu thể hiện quá trình đòi nợ và các giấy tờ liên quan.

Đặc biệt, người cho vay cũng cần quan tâm đến khả năng thu hồi khoản nợ sau khi có bản án.

Trong trường hợp có căn cứ cho rằng tài sản của người có nghĩa vụ có thể bị tẩu tán hoặc việc thi hành án gặp khó khăn, người khởi kiện có thể đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Điều 111 và Điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự, nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Những biện pháp này có thể bao gồm phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản hoặc cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

Luật sư lưu ý kể cả khi đã có bản án về việc trả nợ, chủ nợ cũng không có quyền thực hiện những hành vi như đe dọa, dùng vũ lực hoặc cưỡng chế tài sản của người vay nợ.

"Thắng kiện không đồng nghĩa chắc chắn thu hồi được tiền. Việc cưỡng chế tài sản nếu có cũng thuộc trách nhiệm của cơ quan thi hành án. Nếu chủ nợ thực hiện những hành vi này thì có thể phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích", luật sư nói.

(Nội dung vụ việc dựa trên Bản án số 53/2026/DS-PT ngày 16/1/2026 của TAND tỉnh Đồng Tháp. Tên nhân vật đã được viết tắt).