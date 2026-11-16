Gia đình ông Đỗ Văn Tân (Hải Phòng) được ban quản lý thôn khoán thầu 450m2 đất từ năm 1996 với số tiền 6 triệu đồng, chủ yếu phục vụ canh tác, trồng cây. Hai năm sau, gia đình xây nhà kiên cố và sinh sống liên tục tại đây đến nay, không xảy ra tranh chấp.

Từ thực tế này, ông Tân đặt câu hỏi liệu thửa đất của gia đình có được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay không. Trường hợp này có bị xác định là đất được giao không đúng thẩm quyền theo Điều 140 Luật Đất đai 2024?

Nếu được xem xét cấp sổ đỏ theo quy định trên, công dân băn khoăn khoản tiền 6 triệu đồng gia đình đã nộp từ năm 1996 có được khấu trừ hoặc ghi nhận khi xác định nghĩa vụ tài chính hay không?

Ngoài ra, ông Tân cũng muốn biết nếu trường hợp của gia đình thuộc diện sử dụng đất có vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014 theo Điều 139 Luật Đất đai 2024, việc lập biên bản và xử lý vi phạm sẽ căn cứ vào quy định tại thời điểm xảy ra hành vi (năm 2003) hay quy định hiện hành. Gia đình hiện có giấy tờ liên quan đến hành vi vi phạm từ năm 2003.

Thửa đất một hộ gia đình ở Thanh Hóa (Ảnh minh họa: Gia Đoàn).

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết do chưa có hồ sơ, tài liệu cụ thể nên chưa có cơ sở trả lời riêng đối với trường hợp của ông Tân, song Bộ nêu một số nguyên tắc để người dân tham khảo.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao đất hoặc sử dụng đất do mua, nhận thanh lý, hóa giá, phân phối nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất không đúng quy định thì việc cấp sổ đỏ được xem xét theo Điều 140 Luật Đất đai 2024.

Việc xác định tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền được thực hiện theo Điều 12 Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Đối với vấn đề xử lý vi phạm, Bộ dẫn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định này, nếu hành vi sử dụng đất của gia đình được xác định là lấn đất, chiếm đất thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Quy định được áp dụng đối với cả trường hợp hành vi mới được phát hiện và trường hợp trước đây đã có hồ sơ, tài liệu thể hiện việc phát hiện hành vi vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông Tân nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, đồng thời liên hệ cơ quan có thẩm quyền, cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể để được xem xét, giải quyết.