Câu chuyện ô tô đỗ chắn cửa nhà người khác luôn là tâm điểm của những cuộc tranh cãi không có hồi kết. Mạng xã hội mới đây đăng tải bài viết của một chủ nhà ở Hà Nội bị xe đỗ kín lối ra vào.

"Không thể tiện đâu đỗ đó"

Chủ nhà đã phải cầu cứu tới sự giúp đỡ của cộng đồng mạng bởi chiếc xe đỗ bít kín cửa ra vào, đến mức xe máy cũng không thể đi qua được: "Ai quen bác này nhắn hộ em đến đánh xe đi giúp em với, chứ đỗ "thông minh" quá, lỡ người trong nhà có việc gấp, việc khẩn thì biết làm sao?".

Gia chủ ở Hà Nội đăng ảnh nhờ cộng đồng mạng tìm chủ nhân chiếc ô tô đang đỗ chắn cửa nhà (Ảnh: Chụp màn hình).

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm của cộng đồng mạng. Tài khoản Ngọc Mai cho rằng cơ quan chức năng cần sớm có quy định xử lý tình trạng đỗ xe chắn lối ra vào nhà dân.

"Cơ quan có thẩm quyền cần sớm ban hành quy định cấm đỗ trước cửa nhà người khác như thế này. Đã quá nhiều mâu thuẫn xã hội phát sinh từ vấn nạn này, muốn đỗ xe phải gửi vào bãi trông giữ phương tiện, không thể tiện đâu đỗ đó", người này viết.

Tài khoản Oliver Nguyen kể gia đình từng gặp cảnh tương tự: "Mấy hôm trước nhà em cũng gặp tình huống tương tự. Các thành viên gia đình em ra không được, vào không xong, trong khi chủ xe thì đỗ đấy để về ngủ".

Trong khi đó, anh Phong Nguyen băn khoăn về cách xử lý khi gặp tình huống ô tô đỗ chắn cửa. Anh đặt câu hỏi nếu gọi cứu hộ di chuyển phương tiện mà chẳng may làm xước xe, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng thì người gọi cứu hộ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không.

Làm gì khi ô tô đỗ chắn cửa, bịt lối ra vào nhà?

Theo dõi vụ việc, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Nếu ô tô lạ đỗ chắn cửa suốt nhiều giờ, không tìm được tài xế, gia chủ có thể tự đẩy xe, thuê cứu hộ kéo đi hoặc dùng cách nào khác để giải phóng lối ra vào?

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội), pháp luật không có quy định về cấm dừng xe, đỗ xe chắn trước cửa nhà dân. Tuy nhiên, nếu việc dừng, đỗ xe gây cản trở lối ra vào nhà hoặc hoạt động kinh doanh của người dân, chủ phương tiện cần trao đổi và xin phép để tránh những tình huống không mong muốn xảy ra.

Với trường hợp ô tô đỗ chắn cửa nhưng không tìm được tài xế, luật sư khuyến cáo chủ nhà không nên tự ý tác động vào phương tiện, kể cả khi xe đã đỗ ở đó nhiều giờ.

"Người dân, đặc biệt là chủ nhà, nên ghi nhận hiện trạng bằng hình ảnh, video, biển số phương tiện. Nếu không liên lạc được với tài xế thì báo lực lượng chức năng", luật sư nói.

Theo luật sư Lực, ngay cả khi ô tô đỗ sai quy định, gây cản trở lối ra vào, chủ nhà cũng không nên tự ý đập phá, xì lốp, khóa bánh hoặc thuê xe cứu hộ kéo phương tiện đi.

Nếu việc tự ý di chuyển khiến ô tô bị hư hỏng, người thực hiện có thể phải bồi thường thiệt hại. Tùy tính chất, mức độ và các điều kiện cụ thể, hành vi này còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Pháp luật đã có quy định xử lý đối với phương tiện dừng, đỗ vi phạm gây cản trở giao thông nhưng người điều khiển hoặc chủ xe không có mặt tại hiện trường, hoặc không chấp hành yêu cầu di chuyển.

Cụ thể, Điều 69 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, khi phát hiện phương tiện vi phạm quy định dừng, đỗ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc có nguy cơ dẫn đến tai nạn mà người điều khiển, chủ xe không có mặt hoặc không chấp hành yêu cầu thì Cảnh sát giao thông thực hiện việc di chuyển phương tiện vi phạm ra khỏi vị trí dừng, đỗ trên.

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, CSGT được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện việc di chuyển phương tiện đó.

Luật sư Lực cho biết, khi gặp ô tô có dấu hiệu đỗ sai quy định, gây cản trở lối ra vào, người dân có thể phản ánh đến công an phường hoặc lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách khu vực. Khi trình báo, cần cung cấp biển số, vị trí phương tiện, hình ảnh hiện trường và mức độ ảnh hưởng đến việc đi lại.