Năm 2022, bà Thu cho bà Hoạch (trú tỉnh Tây Ninh) vay tiền 3 lần với tổng số tiền vay là 1,25 tỷ đồng, thời hạn cam kết trả đến tháng 7 cùng năm. Do bà Hoạch vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bà Thu đã khởi kiện và được tòa án chấp thuận, buộc bà Hoạch trả lại số tiền là 1,25 tỷ đồng nêu trên.

Ngỡ ngàng phát hiện con nợ đã "tẩu tán" tài sản

Tuy nhiên, khi bà Thu yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng các biện pháp để buộc bà Hoạch thực hiện nghĩa vụ thanh toán, người phụ nữ phát hiện ra tài sản duy nhất của vợ chồng bà Hoạch là thửa đất diện tích gần 900m2 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được tặng cho con gái từ tháng 11/2022.

Một tháng sau, con gái bà Hoạch được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Tuy nhiên trên thực tế, vợ chồng bà Hoạch vẫn là người quản lý, sử dụng đất từ khi làm hợp đồng tặng cho.

Xét thấy việc tặng cho tài sản giữa vợ chồng bà Hoạch với con gái là giao dịch giả tạo, nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, bà Thu đã khởi kiện, đề nghị tòa án tuyên giao dịch tặng cho vô hiệu. Bà cũng kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh biến động hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với kết quả giải quyết của tòa án.

Ảnh minh họa: AI.

Khai với tòa án, bị đơn đề nghị không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bởi tại thời điểm ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất chưa phát sinh quyết định của tòa án để buộc bà Hoạch phải trả tiền cho bà Thu. Con gái bà Hoạch sau khi nhận đất đã sinh sống với bố mẹ trong khoảng gần 1 năm trước khi cùng chồng đi làm ăn xa.

Vợ chồng bà Hoạch cho rằng Hợp đồng tặng cho đã được thực hiện đúng quy định pháp luật, tại thời điểm không bị áp dụng các biện pháp kê biên, ngăn chặn, phong tỏa tài sản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, mọi thủ tục đất đai được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, chồng bà Hoạch còn cho rằng nghĩa vụ thi hành án chỉ thuộc về bà Hoạch, không thuộc về ông do quyết định của tòa án về việc tuyên buộc thực hiện nghĩa vụ trả tiền trước đó và quyết định thi hành án của Cơ quan Thi hành án dân sự chỉ yêu cầu riêng bà Hoạch trả tiền cho bà Thu. Do đó, đây là trách nhiệm riêng của vợ, không phải trách nhiệm chung của 2 vợ chồng.

Vì sao hợp đồng bị tuyên vô hiệu?

Căn cứ nội dung vụ án, tòa án nhận định việc bà Hoạch vay tiền của bà Thu với tổng số tiền 1,25 tỷ đồng cũng như việc vợ chồng bà Hoạch tặng cho quyền sử dụng đất cho con gái là có thật. Qua xác minh, cơ quan tài phán xác định thửa đất nêu trên là tài sản duy nhất của vợ chồng bà. Ngoài phần đất này, vợ chồng bà không còn tài sản nào khác, không còn nguồn thu nhập nào khác để trả nợ cho bà Thu.

Thửa đất dù được tặng cho con gái nhưng vợ chồng bà Hoạch mới là những người quản lý, sử dụng và sinh sống tại nơi có tài sản trên thực tế. Do đó, tòa án xác định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bản chất là giao dịch giả tạo, được xác lập nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho bà Thu.

Từ những lập luận đã nêu, tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thu đối với vợ chồng bà Hoạch, tuyên bố Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa vợ chồng bà Hoạch và con gái là Hợp đồng vô hiệu do giả tạo. Đồng thời, tòa án kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai có thẩm quyền căn cứ vào bản án, quyết định của cơ quan này để điều chỉnh biến động hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp.

Từ câu chuyện nêu trên, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khuyến cáo về nguy cơ bị tuyên vô hiệu đối với các giao dịch được thực hiện nhằm che giấu một giao dịch khác hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ với bên thứ ba.

Cụ thể, Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015 quy định khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu.

Đối với trường hợp tại bản án nêu trên, việc bà Hoạch chuyển nhượng tài sản cho con gái được thực hiện sau khi thực hiện giao dịch vay mượn tiền với bà Thu. Sau khi chuyển nhượng tài sản, bà Hoạch không chuyển đi, thậm chí tiếp tục là người trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản đã được chuyển nhượng.

Do đó, có cơ sở để tòa án xác định việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là không có thật, giao dịch được xác lập bản chất là để tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với bà Thu. Do đó, đây được xác định là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo quy định tại khoản 2, Điều 124 Bộ luật Dân sự 2015.