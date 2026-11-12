Có phụ huynh muốn trả lại tiền, có người đề nghị tiếp tục giữ để tổ chức các hoạt động cho học sinh. Nhưng câu chuyện thực sự không chỉ nằm ở việc giữ hay bỏ một khoản quỹ. Đây còn là dịp để nhìn lại văn hóa đóng góp trong trường học, trả lại đúng vai trò cho Ban đại diện cha mẹ học sinh và xây dựng mối quan hệ gia đình - nhà trường trên nền tảng tự nguyện, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

Câu chuyện quỹ lớp là chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm (Ảnh minh họa: AI).

Quỹ lớp: Từ chuyện tiền bạc đến câu chuyện niềm tin

Những ngày gần đây, câu chuyện quỹ lớp trở thành chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Người giữ quỹ muốn hoàn trả tiền nhưng có người không muốn nhận vì cho rằng khoản đóng góp đã được thống nhất từ đầu năm. Có lớp đã sử dụng một phần kinh phí, phần còn lại vẫn do trưởng ban hoặc thủ quỹ quản lý. Có phụ huynh băn khoăn nếu trả lại tiền thì những hoạt động tập thể đã dự kiến cho học sinh sẽ được tổ chức bằng cách nào.

Từ những cuộc trao đổi trong nhóm phụ huynh đến các cuộc họp lớp, câu chuyện tưởng như chỉ liên quan đến vài trăm nghìn đồng mỗi học sinh lại mở ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ. Thực tế, chúng ta đã quá quen với việc phụ huynh đóng góp tiền bạc cho các hoạt động của lớp đến mức đôi khi coi đó là điều đương nhiên.

Mỗi dịp khai giảng, họp phụ huynh, lễ tết, tổng kết năm học, những khoản thu với nhiều tên gọi khác nhau lại xuất hiện. Có khoản thực sự cần thiết, có khoản mang ý nghĩa động viên, nhưng cũng có những khoản khiến phụ huynh ngại từ chối vì sợ ảnh hưởng đến con, sợ bị đánh giá là thiếu tinh thần tập thể.

Theo tôi, điều đáng quan tâm khi Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT chuẩn bị đi vào cuộc sống không đơn thuần là một quy định mới về quản lý tiền quỹ. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại cách thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xác định rõ đâu là trách nhiệm của nhà trường, đâu là vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, đâu là sự hỗ trợ tự nguyện và giới hạn nào không được vượt qua. Bởi suy cho cùng, trường học là nơi giáo dục con người, không phải nơi phụ huynh phải thường xuyên cân nhắc giữa khả năng tài chính và nỗi lo con mình trở nên khác biệt so với các bạn.

Không có quỹ lớp, liệu tuổi học trò có bớt vui?

Đây là băn khoăn rất dễ hiểu và tôi cũng chia sẻ với nhiều phụ huynh ở khía cạnh này. Quỹ lớp, trong nhiều trường hợp, không chỉ là một khoản tiền. Nó từng là nguồn kinh phí để tổ chức những buổi sinh nhật tập thể, ngày hội Trung thu, hoạt động trải nghiệm, phần thưởng cho học sinh tiến bộ, những món quà động viên vào dịp tổng kết năm học.

Những hoạt động ấy có ý nghĩa nhất định đối với đời sống tinh thần của trẻ. Một chiếc bánh sinh nhật, một món quà nhỏ, một buổi vui chơi cùng bạn bè có thể trở thành ký ức đẹp mà nhiều năm sau các em vẫn nhớ. Vì thế, nếu chỉ nhìn câu chuyện bỏ quỹ lớp dưới góc độ quản lý tài chính mà không quan tâm đến nhu cầu chính đáng của học sinh thì cũng chưa đầy đủ. Tuy nhiên, tôi muốn đặt một câu hỏi ngược lại: Có phải cứ có tiền thì các hoạt động học đường mới vui vẻ và có ý nghĩa?

Tôi từng tham gia các cuộc họp phụ huynh, từng chứng kiến những hoạt động mà giáo viên và học sinh cùng chuẩn bị rất công phu, nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở số tiền đã chi. Đó có thể là một tiết mục văn nghệ do các em tự tập, một cuộc thi đọc sách, một góc trưng bày sản phẩm sáng tạo, một buổi trò chơi vận động hay một hoạt động chia sẻ yêu thương.

Những việc ấy không đòi hỏi kinh phí lớn nhưng lại tạo ra sự tham gia, kết nối và niềm vui thực sự. Có những lớp tổ chức ngày hội với những món đồ tái chế do học sinh tự làm; có những giáo viên khuyến khích học sinh viết lời chúc, tự tay làm thiệp tặng thầy cô; có những buổi sinh nhật chung giản dị nhưng ấm áp vì tất cả các em đều được tham gia. Tôi tin rằng, những trải nghiệm như vậy đôi khi còn có giá trị giáo dục sâu sắc hơn một chương trình được tổ chức cầu kỳ bằng tiền đóng góp của phụ huynh.

Chúng ta cũng cần tránh một suy nghĩ khá phổ biến: không có quỹ thì học sinh sẽ thiệt thòi. Thực tế, học sinh có thể thiệt thòi nếu người lớn không tìm được cách tổ chức hoạt động phù hợp, nhưng không phải vì không có một khoản tiền chung mà tuổi học trò mất đi niềm vui.

Ngược lại, đây còn là cơ hội để giáo dục trẻ về sự sáng tạo, tinh thần hợp tác, ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng. Một hoạt động tập thể không nhất thiết phải có quà tặng đắt tiền; một lời động viên chân thành cũng có thể khiến học sinh cảm thấy được ghi nhận. Một buổi trải nghiệm không nhất thiết phải chọn địa điểm tốn kém; đôi khi hoạt động gần gũi, phù hợp với điều kiện của số đông lại mang đến nhiều giá trị hơn.

Điều quan trọng là nhà trường và giáo viên cần chủ động thiết kế những hoạt động giáo dục có ý nghĩa, thay vì mặc nhiên trông chờ vào nguồn tiền từ phụ huynh.

Độc giả Vũ Thị Minh Huyền