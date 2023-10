Xét nghiệm AND tìm mẹ cho bé trai bị bỏ rơi trong đêm mưa

Ngày 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Vân Giang, TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã tiến hành trao trả cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn cho thân nhân đưa về nuôi dưỡng.

Cháu bé được chăm sóc tận tình chu đáo tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình (Ảnh bác sĩ cung cấp).

Sau nhiều ngày điều trị, chăm sóc tại bệnh viện, sức khỏe cháu bé đã ổn định. Trước khi trao trả cho người thân, chính quyền địa phương nhờ các y, bác sĩ của bệnh viện chăm sóc cháu bé. Nhờ vậy, sức khỏe của cháu bé được hồi phục rất nhanh, toàn bộ viện phí được chính quyền địa phương hỗ trợ.

"Sau khi người dân phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, Công an phường tiến hành điều tra. Xác định được danh tính của người mẹ, lực lượng công an thực hiện xét nghiệm ADN và xác định cháu bé cùng huyết thống. Sau đó, công an làm các thủ tục để trao trả cháu bé về với gia đình", ông Hùng cho biết thêm.

Chính quyền cùng với bệnh viện trao trả cháu bé lại cho người thân chăm sóc, nuôi dưỡng (Ảnh bác sĩ cung cấp).

Được biết, hoàn cảnh của gia đình cháu bé bị bỏ rơi rất khó khăn. Người mẹ nghèo không đủ điều kiện để chăm sóc con. Mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã bỏ con vào làn nhựa rồi đem để trước một nhà dân ở phường Vân Giang.

Thời điểm bị bỏ bên đường, bé trai chừng 2-3 ngày tuổi, còn dây rốn, được đặt trong chiếc làn nhựa cùng nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Trong chiếc làn, người dân thấy có tờ giấy ghi nội dung: "Gia đình tôi không đủ điều kiện nuôi con nên gửi ai nhận được nuôi cháu giùm. Tôi chân thành cảm ơn".