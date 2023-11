Dự báo thưởng Tết năm 2024 cao hơn năm 2023

Chiều 6/11, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện Cục đã có Công văn trình Bộ về việc yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2024 của doanh nghiệp đối với người lao động.

Thời hạn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động năm nay tương tự năm ngoái, vào ngày 25/12. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ địa phương, Bộ LĐ-TB&XH mới đưa ra thông tin cụ thể.

Lương, thưởng Tết của người lao động năm 2024 có thể tăng hơn so với năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

"Tình hình kinh tế năm nay tốt hơn nên có thể lương, thưởng của người lao động tăng nhưng tăng mức nào phải chờ các địa phương công bố, dựa vào số liệu báo cáo từ doanh nghiệp", ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương nhận định.

Năm 2023, do tết Dương lịch và tết Âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào thưởng tết Âm lịch, dẫn đến tiền thưởng Tết Dương lịch giảm, bằng 91% so với năm 2022 (bình quân là 1,24 triệu đồng/người). Trong khi đó, tiền thưởng tết Âm lịch tăng 11% so với tết Âm lịch năm 2022 (bình quân là 6,86 triệu đồng/người).

Mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 1,004 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở TP Đà Nẵng.

Hiện tại pháp luật chưa có quy định cụ thể về tiền thưởng Tết, việc thưởng Tết cho người lao động hiện nay áp dụng theo quy định về tiền thưởng tại Bộ Luật Lao động năm 2019.

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, việc trả tiền thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc phải thực hiện mà chỉ là điều khoản khuyến khích của người sử dụng lao động. Việc thưởng nhiều hay ít sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Hình thức thưởng Tết cho người lao động tùy thuộc vào văn hóa doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp, bao gồm thưởng bằng tiền, hiện vật. Nhiều doanh nghiệp thưởng tết bằng chính sản phẩm mà doanh nghiệp mình sản xuất.

Trong trường hợp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hay khi người lao động không hoàn thành công việc theo quy định, họ hoàn toàn có thể không nhận được thưởng Tết.