Biểu dương cán bộ làm việc không ngày nghỉ để tiền hỗ trợ tới tay người dân

Dân trí Làm việc với các cấp, ngành, doanh nghiệp và UBND tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho rằng, Quảng Nam đã làm tốt công tác truyền thông về hỗ trợ chính sách đến người lao động.

Chi hơn 301 tỷ đồng hỗ trợ người lao động

Ngày 27/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng và đoàn công tác đã làm việc với doanh nghiệp, BHXH Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho hay, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45 về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan đến các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều quyết định; đồng thời chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ.

Đại diện Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Quảng Nam đã phân bổ hơn 1.000 tấn gạo đến 17 huyện, thành phố từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ; UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động, tiếp nhận các nguồn được hơn 38 tỷ đồng và đã chi hỗ trợ cho các khu cách ly và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 19 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ trên 370 tỷ đồng; trong đó, chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68 trên 52,5 tỷ đồng, Nghị quyết 116: hơn 301 tỷ đồng, Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh: gần 16 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung thông tin tuyên truyền; xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn theo nhu cầu của người lao động về từ các vùng dịch trong thời gian sớm nhất, tiếp tục thực hiện các gói an sinh xã hội.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và đoàn công tác làm việc tại BHXH Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam; cũng như việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng đại dịch rất kịp thời, khẩn trương, đúng đối tượng.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho hay, trong chuyến làm việc này, đoàn công tác mong muốn nắm bắt được những vướng mắc, khó khăn cũng như tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 hiện nay, để giải quyết kịp thời, tạo điều cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận tại tỉnh, các ngành đã vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách, chứ không đợi doanh nghiệp đến tìm cơ quan chức năng là điều rất đáng hoan nghênh.

"Tỉnh đã giữ được vành đai xanh nên ít phải áp dụng giãn cách xã hội là điều đáng mừng. Chính sách tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, vừa chống dịch vừa hỗ trợ nhân dân. Người lao động, người sử dụng lao động đã thấy được sự quan tâm của chính sách hỗ trợ trong đại dịch", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng.

Qua làm việc thực tế và tiếp nhận kiến nghị của UBND tỉnh, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả, chính sách đã thực sự đi vào đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Những phần việc mà Quảng Nam đã thực hiện phản ánh đúng tình hình thực hiện các chính sách ở địa phương, có chính sách được thực hiện nhiều, nhưng cũng có chính sách chưa thực hiện được vì thực tế không có đề nghị từ doanh nghiệp như chính sách đào tạo nghề, những khó khăn cũng khiến quá trình thực hiện chính sách ở một số địa phương khó.

Thứ trưởng ghi nhận những kiến nghị của Quảng Nam, cùng với các địa phương khác, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tổng hợp, có báo cáo đến Chính phủ.

Quảng Nam làm tốt công tác truyền thông hỗ trợ người lao động

Trong ngày 27/10, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm việc với BHXH Quảng Nam về việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam cho hay, việc hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện đang thực hiện đúng tiến độ.

Đối với Nghị quyết 68, BHXH Quảng Nam đã thực hiện giảm tỷ lệ đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN từ 0,5% xuống 0% đến thời điểm tháng 7/2021 cho hơn 3.000 đơn vị với hơn 127,5 nghìn lao động; tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng gần 42 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết 116, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hơn 3.500 đơn vị tham gia đóng BHTN. BHXH Quảng Nam đã rà soát và xác định hơn 3.000 đơn vị được giảm mức đóng, với gần 126 nghìn lao động. Tính đến 26/10, đã thực hiện chi trả đến gần 106 nghìn lao động với gần 249 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH Quảng Nam khẳng định: "Nghị quyết số 68, Nghị quyết 116 và Nghị quyết 126 của Chính phủ ra đời đã kịp thời hỗ trợ, giảm bớt khó khăn đối với người lao động và chủ sử dụng lao động trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thể hiện được tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh".

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng việc cán bộ BHXH Quảng Nam làm thêm cả ngày Thứ 7, Chủ nhật hay thức đến tận khuya để giải quyết các thắc mắc, để chính sách hỗ trợ được nhanh chóng đến với người lao động, người sử dụng lao động là điều đáng khen.

Cũng trong ngày 27/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng kiểm tra việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động khó khăn do dịch Covid-19 tại doanh nghiệp có số lao động nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết 68, doanh nghiệp này được giảm mức đóng BHTN, BNN giảm từ 0,5 % xuống 0%, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ BHTN, BNN được dùng cho phòng, chống Covid-19.

Đối với Nghị quyết 116, tính đến tháng 10, công ty được giảm đóng tiền BHTN từ 1% xuống còn 0%; hơn 6.000 lao động được nhận tiền hỗ trợ với kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

