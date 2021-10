8.700 tỷ tiền hỗ trợ tới tay hơn 6 triệu lao động tự do, đối tượng đặc thù

Dân trí 6,05 triệu người lao động tự do và các đối tượng đặc thù tại 50/63 tỉnh, thành phố đã được hỗ trợ trên 8,76 nghìn tỷ đồng từ các nguồn ngân sách nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và một số chính sách an sinh xã hội, tính tới hết ngày 3/10.

Theo đó, báo cáo của Sở LĐ-TB&XH của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 toàn quốc là gần 15,8 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 19 triệu lượt đối tượng.

Số đối tượng trên gồm 379.610 lượt đơn vị sử dụng lao động và gần 18,68 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác.

Trao hỗ trợ tới lao động tự do tại quận Hà Đông (Ảnh: H.M).

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Hà Nội (1.473 tỷ đồng), Bình Dương (1.436 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (793,7 tỷ đồng), Đồng Nai (780,2 tỷ đồng), Bắc Giang (463 tỷ đồng), Bắc Ninh (224,5 tỷ đồng).

Với nhóm 3 chính sách hỗ trợ về bảo hiểm trong Nghị quyết 68, cơ quan chức năng đã hỗ trợ cho 378.690 đơn vị sử dụng lao động và trên 11,57 triệu người lao động. Số tiền tương đương gần 5,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 30,6% kinh phí dự kiến chính sách về bảo hiểm của Nghị quyết 68).

Với nhóm chính sách hỗ trợ bằng tiền, tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là trên 10,24 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ gần 6,98 triệu đối tượng.

Đồng thời, 4.045 người lao động là phụ nữ mang thai và 79.680 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động nhận được hỗ trợ bổ sung với tổng kinh phí trên 83,7 tỷ đồng từ chính sách.

Các cơ quan chức năng đã hỗ trợ tiền ăn cho hơn 329.000 đối tượng F0, F1 với tổng kinh phí trên 265 tỷ đồng và trên 12.400 trẻ em là đối tượng F0, F1 được hỗ trợ bổ sung với mức 1 triệu đồng/trẻ em.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã quyết định sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị hoặc cách ly tập trung với nhóm đối tượng F0, F1.

Tại 50/63 tỉnh, thành, gần 6,05 triệu người lao động tự do và các đối tượng đặc thù đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 8,76 nghìn tỷ đồng từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các công ty xổ số kiến thiết,…

TPHCM đang triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ bổ sung mức 1 triệu đồng/người cho 590 người lao động tự do đang mang thai và 13.955 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động tự do...

Liên quan tới công tác thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai tuyên truyền về việc thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Tính đến hết ngày 03/10/2021, 4.573 người lao động đã được duyệt đủ thông tin để hỗ trợ với kinh phí trên 13,1 tỷ đồng; 327.113 đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ giảm đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí tạm tính trên 7,45 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Mạnh