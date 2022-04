29 trẻ tử vong do đuối nước, Thanh Hóa ra công điện "nóng"

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, các cấp chính quyền, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh này đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tích cực thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Tuy nhiên, số vụ và số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra 22 vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với 29 trẻ em, trong đó, có 2 vụ gây tử vong cho nhiều trẻ em (một vụ tai nạn đuối nước làm 5 trẻ tử vong tại huyện Thiệu Hóa, một vụ tai nạn giao thông làm 3 trẻ tử vong tại huyện Hậu Lộc).

Dự báo tình hình tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em trong thời gian tới có nguy cơ gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em còn hạn chế, một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

Khu vực đập tràn sông Mậu Khê (thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong vào ngày 4/4 (Ảnh: Thanh Tùng).

Bên cạnh đó, môi trường sinh sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích đối với trẻ em; chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương trên địa bàn chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng...

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu các phương án, biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành khác thường xuyên giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết biển cảnh báo, nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích và kỹ năng tự bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông, bảo vệ an toàn trong môi trường nước; tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh; giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước...

UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em; chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với nhiều trẻ em hoặc có tính chất nghiêm trọng và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Chủ động thu thập thông tin, báo cáo kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra trên địa bàn và tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.